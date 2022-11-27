«القوى العاملة» تشارك في مبادرة «نحو مدينة آمنة» لتنمية الأسرة السوهاجية

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، في مبادرة "نحو مدينة آمنة" لتنمية الأسرة السوهاجية، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بضرورة تقديم كافة خدمات وزارة القوى العاملة للسيدات والأسر الأولى بالرعاية، وشملت الخدمات توفير فرص العمل للسيدات ولذوي الإعاقة منهن والتدريبات المهنية المجانية التي تنفذها المديرية في مراكز التدريب الثلاثة التابعة لها بسوهاج والكوثر وطهطا والتي تشمل الدورات التدريبية التي تشارك فيها السيدات ومنها الخياطة والتفصيل والمشغولات اليدوية والمساحة والخرائط وصيانة الحاسب الآلي وصيانة الأجهزة المنزلية وصيانة المحمول.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أن المبادرة افتتحها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والذى أوضح أن المبادرة تستهدف دعم السيدات العاملات بمجال الحرف التراثية وكذلك أطفالهن وتوفير مكان آمن بعيدا عن كافة أشكال العنف والإيذاء والعمل من خلال الجهات المشاركة مع المحافظة على رفع كفاءة السيدات الحرفية والثقافية وتحديد مهام كل جهة حسب اختصاصها لإحداث التكامل المعرفي والثقافي والوصول لأقصي مستويات الاستفادة للفئات المستهدفة بالمبادرة.

وأضاف مدير المديرية، أن محافظ سوهاج تفقد الجناح المخصص للقوى العاملة، مشيداً بالخدمات المقدمة والتي شملت فرص العمل والتدريب المهني والعمالة غير المنتظمة والتوعية بضوابط عمالة الأطفال ووحدة المساواة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن وحدة المساواة وتكافؤ الفرص ووحدة عمالة الأطفال شاركت أيضا في المبادرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والتوعية للسيدات والأطفال فيما يتعلق بتوفير بيئة عمل آمنة للمرأة ومواجهة عمالة الأطفال المحظورة إلا في الحالات التي أباحها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالضوابط الواردة به من حيث نوع وطبيعة الأعمال المناسبة والسن المحدد للأطفال وعدد ساعات العمل علي النحو الوارد في قرار وزير القوي العاملة رقم 215 لسنة 2021.

ونوه مدير المديرية إلى أن المبادرة تتم بالتنسيق مع : ديوان المحافظة ، ووحدة التنفيذ بالمحافظة، ومركز الحرف التراثية، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والزراعة، والصحة، والثقافة، وجهاز تنمية المشروعات، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، والتضامن الاجتماعي، والقوي العاملة، وتقدم فيها الجهات المشاركة الخدمات دعما للسيدات الأولي بالرعاية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعميم تجربة محافظتي دمياط وأسوان الحائزتين علي جائزة اليونسكو عام 2021 في مجال مدن التعلم.