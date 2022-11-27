الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شحنة مخدرات بقيمة 42 مليون جنيه في السويس

مخدرات
مخدرات
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تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط شحنة مخدرات بقيمة 42 مليون جنيه في محافظة السويس.


رصدت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام نشاط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، تخصصا فى نقل مخدر الحشيش بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما بمحافظات الجمهورية، وذلك عن طريق إعداد مخزن سرى داخل سيارة "نقل".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وبحوزتهما 6000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتفان محمول.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ إثنان وأربعون مليون جنيه تقريباً.

جاء ذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتاجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب.

محافظة السويس شحنة مخدرات ضبط وزارة الداخلية مكافحة المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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