الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تدشن موقعًا إلكترونيًا جديدًا لمؤتمر شباب الباحثين الثامن

الاجتماع
الاجتماع
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أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن تدشين موقع إلكتروني جديد لمؤتمر شباب الباحثين، والذي سوف يعقد هذا العام للمرة الثامنة على أرض جامعة سوهاج.

وقال عبدالخالق، إنه تم إعادة تصميم وتنفيذ موقع المؤتمر لخدمة أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الراغبين في الاشتراك في فعاليات الموتمر الثامن لشباب الباحثين "الدولي الثالث"، والذي سوف يُقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، وذلك يومي ٢٢ و٢٣ فبراير المقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وترأس الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر اجتماع اللجنة التنظيمية للمؤتمر لمناقشة وعرض محتوى الموقع بعد إعادة تصميمه.

وقال النعماني، إنه تم تصميم الموقع بأحدث الطرق التي تتناسب مع هذا الحدث المهم لتيسير التسجيل والاشتراك في المؤتمر لجميع أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين، سواء من داخل الإقليم أو خارجه، وأيضًا تم تصميم الموقع بواجه إنجليزية ليكون حلقة الوصل مع الباحثين من مختلف انحاء العالم.

واستعرض الدكتور محمد حشمت، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، خلال الاجتماع، محتويات الموقع الذي تم تصميمه ليشمل كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالمؤتمر، من أهداف ومحاور وشروط قبول الأبحاث ورسوم اشتراك وأسماء أعضاء اللجنة التنظيمية والإعلامية، ومجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات لفعاليات المؤتمر على مدار السنوات الماضية، مضيفًا أن الموقع يحتوي على دليل فنادق محافظة سوهاج لخدمة شباب الباحثين من خارج الإقليم، مشيرًا إلى أنه قام باعادة تصميم وتنفيذ الموقع المهندس طه أحمد خلف، مدير نظام البوابة الإلكترونية بالجامعة.

استعرض أحمد خلف التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور حسان النعمانى السنوات الماضية أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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وائل لطفي

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