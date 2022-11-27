الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بتزوير إيصالات أمانة بالشرقية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 6 سنوات؛ لتزويره محررات رسمية وإيصالات أمانة بأسماء وتوقيع عدد من الأشخاص على خلاف الحقيقة بمركز فاقوس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 6100 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة فاقوس،عندما أحالت النيابة العامة "السيد. م"، لمحكمة جنايات الزقازيق.

تضمن أمر الإحالة أن المتهم هو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين، حسنى النية، فى ارتكاب تزوير في محررات رسمية، إذ اتفق المتهم مع "إ.س"، محامٍ، حسن النية، بأن أمده الأخير بالبيانات المراد إثباتها بالمحاضر ضد بعض الأشخاص، وسلمه إيصالات أمانة موضوع الاتهام فوقعت الجريمة بناء على الاتفاق.

وترتب على ذلك صدور أحكام قضائية ضد عدد من الأشخاص على خلاف الحقيقة، خيانة الأمانة، إيصالات أمانة.

محكمة جنايات الزقازيق محررات رسميه مركز فاقوس ايصالات أمانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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