الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر

تشكيل الأهلي
تشكيل الأهلي
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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المقاولون العرب على إستاد "السلام وي الأهلي"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتُقام مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في كأس مصر، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر

ومن المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب، على النحو التالي: 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد أشرف - أكرم توفيق.

خط وسط الملعب: عمرو السولية - أليو ديانج - برونو سافيو.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبدالقادر- محمد شريف.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في كأس مصر والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-11-2022 والقنوات الناقلة

ويفتقد فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في مباراة اليوم لخدمات أيمن أشرف؛ بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق؛ نظرًا لتواجده مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، وفي المقابل فاز المقاولون العرب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد في دور الـ 32 كما تخطى عقبة الجونة بهدفين دون رد في دور الـ 16 للمسابقة.

جدير بالذكر أن الفائز بمباراة الأهلي والمقاولون العرب، سيواجه نظيره فريق سموحة، الذي تأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على منتخب السويس بهدفين دون رد، في مباراة الدور ربع النهائي من المسابقة، التي أقيمت يوم 14 أغسطس الماضي.

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