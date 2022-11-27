الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

طبيبة نساء: التوكوفوبيا مرض نفسي يسبب الخوف الشديد من الحمل والولادة (فيديو)

الدكتورة ياسمينا
الدكتورة ياسمينا شاهين
ads

قالت الدكتورة ياسمينا شاهين، أستاذة النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، إن "التوكوفوبيا" هو مرض نفسي يسبب الخوف الشديد من الحمل والولادة، وقد يتسبب فى الإجهاض فى بعض الأحيان نتيجة الضغط النفسى الزائد الذى تعانى منه السيدة أو المرأة المصابة، منوهة بأنه مرض يصيب السيدات اللاتى لم يسبق لهن الحمل أو الولادة من قبل.

وأضافت شاهين، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن الفوبيا بشكل عام تأتى بسبب أفكار أو معتقدات أو مخاوف تتملك من الشخص وتسيطر عليه، لافتة إلى أنه يجب أن يتعلم الزوج أن الزوجة الحامل قد تصاب بعدد من المشاكل النفسية التى قد تؤثر على تصرفاتها.

الدور النفسى للزوج يشكل جزء كبير من العلاج

وتابعت: يجب أن يكون الزوج داعما لزوجته، لأن الدور النفسى الذى يقدمه الزوج للزوجة يشكل جزء كبير من العلاج.

وأكدت أستاذة النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، أن التوتر والقلق الذى تعانى منه المرأة الحامل ينتقل إلى الجنين ويؤثر على صحته، معقبة: "دائما ينصح الأطباء المرأة الحامل بسماع الموسيقى الهادئة وممارسة الرياضة لمساعدتها على تقليل نسبة التوتر والخوف".

طبيبة نساء طبيبة نساء وتوليد التوكوفوبيا مرض نفسى الخوف الشديد الحمل والولادة

مواد متعلقة

«الصحة» تكشف تفاصيل تطبيق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار «فيديو»

فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى يطمئن على المواطن المصرى بنفسه (فيديو)

«العملية 9000».. فيلم وثائقى عن مصر والثورة اليمنية من 1962 إلى 1967

حفاظًا على البيئة.. تفاصيل مبادرة «التوكاتسو» فى المدارس اليابانية بالسويس (فيديو)

البطوطى: محمد صلاح نعمة من ربنا لمصر والسياح بتيجى تشوف بلده «فيديو»

أستاذ اقتصاد: مصر أصبحت قبلة لاستقدام شركات تكنولوجيا المعلومات (فيديو)

أمنية صلاح تكشف خطة «حياة كريمة» لتطوير التعليم

كاتب صحفي: سمير صبري حالة فنية وليس مجرد فنان (فيديو)

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

انتظام حركة الملاحة.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة إيطالية على متنها 2900 سائح

لجنة المرأة بـ «الشعب الجمهوري» تعلم السيدات صناعة الفخار

«عشان أشطر منها».. تفاصيل تمزيق طالبة لوجه زميلتها فى الجمالية

تنمية مهارات شيوخ معاهد إعدادي وثانوي في كفر الشيخ

جامعة القاهرة تشارك فى مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

إحلال وتجديد الكابلات المتهالكة ورفع كفاءة الإضاءة بأحياء الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»