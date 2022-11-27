طبيبة نساء: التوكوفوبيا مرض نفسي يسبب الخوف الشديد من الحمل والولادة (فيديو)

قالت الدكتورة ياسمينا شاهين، أستاذة النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، إن "التوكوفوبيا" هو مرض نفسي يسبب الخوف الشديد من الحمل والولادة، وقد يتسبب فى الإجهاض فى بعض الأحيان نتيجة الضغط النفسى الزائد الذى تعانى منه السيدة أو المرأة المصابة، منوهة بأنه مرض يصيب السيدات اللاتى لم يسبق لهن الحمل أو الولادة من قبل.

وأضافت شاهين، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن الفوبيا بشكل عام تأتى بسبب أفكار أو معتقدات أو مخاوف تتملك من الشخص وتسيطر عليه، لافتة إلى أنه يجب أن يتعلم الزوج أن الزوجة الحامل قد تصاب بعدد من المشاكل النفسية التى قد تؤثر على تصرفاتها.

الدور النفسى للزوج يشكل جزء كبير من العلاج

وتابعت: يجب أن يكون الزوج داعما لزوجته، لأن الدور النفسى الذى يقدمه الزوج للزوجة يشكل جزء كبير من العلاج.

وأكدت أستاذة النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، أن التوتر والقلق الذى تعانى منه المرأة الحامل ينتقل إلى الجنين ويؤثر على صحته، معقبة: "دائما ينصح الأطباء المرأة الحامل بسماع الموسيقى الهادئة وممارسة الرياضة لمساعدتها على تقليل نسبة التوتر والخوف".