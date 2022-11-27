«الصحة» تكشف تفاصيل تطبيق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار «فيديو»

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل تطبيق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن المبادرة مطبقة على مستوى كل المحافظات، حيث إنها انتشرت لتشمل كافة محافظات مصر وأن الخدمة يتم تقديمها من خلال المستشفيات الحكومية أو الجامعية.

وأضاف عبد الغفار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن الخدمات الصحية تطورت بشكل كبير فى مصر، لافتًا إلى أن المبادرة نجحت فى تقليل قوائم الانتظار لوقت قليل جداً ولا يزيد على شهر.

إنجاز طبى كبير

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة بأن ذلك يعتبر بمثابة إنجاز طبى كبير حتى بالمقارنة مع بلاد متقدمة مثل المملكة المتحدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتقديم المزيد من التدخلات الجراحية وزيادة فى التخصصات مثل تخصصات العيوب الخلقية للأطفال وزرع النخاع.