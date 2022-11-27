الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فريدة الشوباشى: الرئيس السيسى يطمئن على المواطن المصرى بنفسه (فيديو)

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن كل المصريين أمام القانون سواء، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجول في الشارع بنفسه ويتفقد المشروعات ليطمئن على المواطن المصري.

وأضافت الكاتبة الصحفية، خلال لقائها في برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك إيمانًا بين العاملين بمؤسسات الدولة بأن لهم رسالة وليسوا موظفين، مطالبة بأن تكون هناك توعية للمواطنين بخطورة الانفلات السكاني.

- خطورة الزيادة السكانية

وحذرت الكاتبة الصحفية من خطورة الزيادة السكانية، قائلة: "لو فضلنا كده هنجيب منين، ربنا اللي بيرزق ولكن أعطانا المخ عشان نفكر".

وشددت عضو مجلس النواب، على أنه لا يجب أن نهدر المشروعات القومية الجديدة بالزيادة السكانية.

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى فريدة الشوباشي فريدة الشوباشي مجلس النواب الرئيس السيسي يطمئن المواطن المصري بنفسه

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