للمرة الثانية.. ابنة الزعيم الكورى الشمالى تظهر برفقته فى فعالية رسمية

ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج- أون مرة أخرى برفقة ابنته في فعالية رسمية، وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، أن ابنة كيم ظهرت مجددًا في فعالية التقاط الصور التذكارية مع المساهمين في إطلاق صاروخ هواسيونج الباليستي العابر للقارات، بعد ظهورها لأول مرة في منصة إطلاق الصاروخ يوم 18 نوفمبر الجاري.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في إفادة عن فعالية التقاط الصور، إن الزعيم كيم حضر في موقع التقاط الصور برفقة ابنته المفضلة، ولم توضح الوكالة تاريخ الفعالية بالضبط، غير أنها على ما يبدو أقيمت، يوم أمس السبت، نظرًا لما تقوم به الوكالة عادة.

ونشرت الوكالة العديد من صور الزعيم كيم وابنته يتجولان في موقع التقاط الصور، وفي أول ظهور لها، ارتدت ابنة كيم معطفًا شتويًا مبطنًا أبيض اللون، ما يوضح أنها تلميذة في المدرسة الابتدائية، غير أنه في ظهورها الثاني، كانت ترتدي معطفًا أسود اللون من الصوف، مصففة شعرها لتظهر كامراة بالغة، ما سبب ارتباكًا بينها وبين والدتها لي سيول- جو.

وفي وقت سابق، انتقدت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مجلس الأمن الدولي، متهمة إياه باعتماد سياسة "الكيل بمكيالين" بعد اجتماع بشأن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات كوري شمالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، الجمعة، مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع الإثنين في نيويورك لمناقشة الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وندد مجلس الأمن الإثنين بعملية الإطلاق، لكنه لم يصدر بيانًا رسميًا بسبب معارضة كل من الصين وروسيا.