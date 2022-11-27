الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. محكمة الإسماعيلية تنظر محاكمة قاتل قريبه المعاق بسبب 400 جنيه

محكمة
محكمة
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تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أحد أقاربه، المعاق، ومقيم بمنطقة أبوعطوة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، لعدم رد المجنى عليه 400 جنيه كان قد استلفها من المتهم.

 

تفاصيل واقعة مقتل معاق على يد أحد أقاربه


وتعود أحداث الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، من إلقاء القبض على قاتل قريبه الشاب المعاق المقيم بمنطقة أبوعطوة بدائرة مركز الشرطة، عقب وفاة الشاب داخل العناية المركزة بمستشفى أبوخليفة للطوارئ، إثر قيام المتهم بمحاولة التخلص منه لعدم رده 400 جنيه كان قد استلفها منه.


والبداية كانت بتلقي الأجهزة  الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، بلاغًا بالعثور على المجنى عليه  ملقى أمام منزل والدة المتهم وعليه آثار تعذيب وضرب مبرج، وكسر في الجمجمة ونزيف داخلى، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ، لتلقى العلاج، وتم إجراء بعض العمليات، ثم وضعه في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالت شقيقة المجني عليه، إن شقيقها، الذي يدعى إسلام، اقترض مبلغًا ماليًا 400 جنيه من خاله، وبعدها ظل الأخير يطالبه وهو ليس معه أموال فتهرب شقيقها من خاله، وعليه قرر المتهم قتل المجني عليه.

وأوضحت شقيقة المجني عليه، أن شقيقها عندما تهرب منه أيامًا كثيرة غضب خالها لهذا الأمر، وذهب في أحد الأيام ليسأل عن شقيقها عند جدته ولكنه لم يجده، فخرج إلى الشارع وسأل أحد أصدقائه عنه فأخبره عن مكانه، فذهب إليه غاضبًا ليقتله.

وتابعت شقيقة المجني عليه: "أخويا كان في الجنينة خالي راح له لقاه نايم فضل يضرب فيه، ومسكه وضرب رأسه في الشجرة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة".

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