«الصحة» تطلق حملة «نظمى» للعاملات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة

- الوزارة توفر عيادات متنقلة لتقديم خدمات صحة الأسرة «مجانًا» للعاملين في الجهاز الإداري للحكومة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء في إطلاق حملة «نظمي» بـ16 وزارة، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، للتعريف بمفهوم صحة الأسرة، والصحة الإنجابية، والخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، للعاملات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة «مجانًا» وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

يأتي إطلاق الحملة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع الوعي الصحي وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات العاملات في كل وزارات الدولة، تماشيًا مع رؤية «مصر 2030»، وتفعيلًا لخطة التنمية المستدامة، ودمج قضايا واحتياجات المرأة، والأسرة في الخطة التنموية.

- الحملة تتضمن إتاحة خدمات ذات جودة وفاعلية عالية في مجال صحة الأسرة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تتضمن إتاحة خدمات ذات جودة وفاعلية عالية في مجال صحة الأسرة، والصحة الإنجابية، وكذلك نشر الثقافة الخاصة بالأسرة الصغيرة ومخاطر الحمل المتقارب والمتكرر، إضافة إلى التعريف بخريطة مراكز تقديم الخدمات المجانية لصحة الأسرة والصحة الإنجابية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه من خلال حملة «نظمي» سيتم تدريب 30 مثقف ومثقفة في كل وزارة، ليكونوا على دراية بخدمات الصحة الإنجابية، وأحدث الوسائل المقدمة في منافذ تقديم الخدمة بوزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنه سيتم إمداد كل مثقف بعدد من المطويات لكل الوسائل.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه سيتم توزيع مطوية خاصة بوصف كل وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة والتعريف بها، مع كارت متابعة للسيدات يتيح لحاملته من العاملات بالجهاز الإداري للدولة، التوجه إلى أقرب مركز، لتلقي خدمة سريعة ومتميزة، حيث تم تخصيص 165 مركز إحالة متخصصًا بالقاهرة الكبرى، يتوافر به فريق مدرب من أطباء وطبيبات وممرضات ومسئولي إعلام، ومثقفات صحيات.

- الخطة ستشمل 32 وزارة تبدأ بـ16 وزارة خلال الثلاثة أشهر المقبلة

ونوه إلى أن الخطة ستشمل 32 وزارة، تبدأ بـ16 وزارة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، على أن تستكمل الخطة خلال النصف الثاني من العام المقبل، مضيفًا أنه سيتم عقد 4 اجتماعات ربع سنوية، خلال العام، لمتابعة تحقيق المستهدف بالوصول إلى 50 ألف سيدة بنهاية الخطة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى أنه على هامش اليوم التدريبي سيتم توفير عيادة متنقلة ومجهزة بأحدث أجهزة السونار ووسائل تنظيم الأسرة الحديثة، ويقوم عليها فريق مدرب مكون من طبيبة تنظيم أسرة وممرضة.

وأضاف «عباس» أن العيادات المتنقلة تقدم خدمات مجانية، تتضمن الكشف الطبي وقياس الضغط والوزن والطول، وتدريب المنتفعات على الكشف المبكر لسرطان الثدي، وتقديم خدمات المشورة الخاصة بتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية المجانية، والإحالة إلى المراكز المتخصصة للسيدات العاملات بالوزارات مجانًا.