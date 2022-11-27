«صحة الشيوخ» تناقش مقترحًا بتفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية

تعقد لجنة الصحة برئاسة الدكتور علي مهران، اجتماعين اليوم الأحد، حيث تناقش خلال الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا، بالاشتراك مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وتستكمل اللجنة خلال الاجتماع الثاني مناقشة سبل دعم الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات-الرؤى) (دور هيئة الدواء في مواجهة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المطابقة للمواصفات)، والاجتماع الثالث يناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، وعلى مدار ثلاثة أيام.

وشهدت اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، للخروج بتشريع يحقق الاستدامة فى نطاق التنمية العمرانية ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون، وكذا رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح فى مخالفات البناء؛ ليؤتى ثمار تلك المناقشات بمشروع قانون جديـد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادي للدولة، مساهمًا في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.