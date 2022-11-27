الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صحة الشيوخ» تناقش مقترحًا بتفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
ads

تعقد لجنة الصحة برئاسة الدكتور علي مهران، اجتماعين اليوم الأحد، حيث تناقش خلال الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا، بالاشتراك مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وتستكمل اللجنة خلال الاجتماع الثاني مناقشة سبل دعم الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات-الرؤى) (دور هيئة الدواء في مواجهة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المطابقة للمواصفات)، والاجتماع الثالث يناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن تفعيل منظومة إلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية.

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، وعلى مدار ثلاثة أيام.

وشهدت اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، للخروج بتشريع يحقق الاستدامة فى نطاق التنمية العمرانية ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون، وكذا رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح فى مخالفات البناء؛ ليؤتى ثمار تلك المناقشات بمشروع قانون جديـد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادي للدولة، مساهمًا في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

الادارة المحلية الدكتور على مهران الدواء المصري المستحضرات الصيدلانية المستلزمات الطبية النائب عمرو درويش

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

وكيل «صحة دمياط» يتابع توافر الأدوية فى منشآت الرعاية الصحية الأولية

«قومى المرأة» ببنى سويف يستأنف أمسيات الأسرة المصرية

مباريات كأس العالم اليوم.. إسبانيا ضد ألمانيا واليابان للحسم أمام كوستاريكا

حبس عاطل يروج الأقراص المخدرة بمحطات السكة الحديد بالإسكندرية

«الصحة» تطلق حملة «نظمى» للعاملات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة

كأس العالم.. المغرب فى مواجهة قوية أمام بلجيكا وكرواتيا تصطدم بكندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»