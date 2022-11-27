كاسيميرو: المنتخب البرازيلى يستطيع المضى قدما بدون نيمار

أعرب كاسيميرو عن ثقته في أن المنتخب البرازيلي بإمكانه أن يمضي قدما دون نجمه نيمار.

وتعرض نيمار لإصابة في أربطة الكاحل ليتم استبداله خلال فوز البرازيل على صربيا بهدفين دون رد أمس الأول الخميس.

ويغيب نيمار عن المباراة أمام سويسرا بعد غد الاثنين وكذلك على الأرجح سيغيب عن المواجهة أمام الكاميرون يوم الجمعة المقبل.

وقال كاسيميرو لصحيفة "جلوبو" البرازيلية: "إذا واصلنا الحديث عن نيمار، سنبقى هنا لأيام نظرا لأهميته".

وأضاف: "إنه نجم الفريق الذي يصنع الفارق، لكن لدينا لاعبين مماثلين، رافينيا وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون، لدينا خيارات عديدة".

وأشار كاسيميرو "نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولسوء الحظ لن يتواجد في المباراة المقبلة، ولكن لدينا لاعبين يستطيعون تعويضه، بالطبع ليس بنفس مستواه".