حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الأحد 27 نوفمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم، لجميع مواليد الأبراج النارية ليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: النزاعات مع بعض الزملاء والمحيطين سرعان ما تختفي، ولن يعقّد أي شيء الأمور على صعيد التفاوض والاتصالات.

عاطفياً: مطلوب منك التروي هذا اليوم، وعدم اتخاذ اي قرارات، ولا تترك أحداً يخدعك.

صحيا: تناول الخضراوات والفواكه كما وهو لازم يزود الجسم حيوية ونشاطاً بعد عناء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: تعمل لمشروع جديد وضخم، يتطلب عملاً جماعياً، وربما تستعين بأصحاب الاختصاص المقربين منك لإنجازه.

عاطفياً: يوم رومانسي يولد دورة عاطفية مربكة أو غير واضحة تتميز بالضبابية والغموض، وربما بالميل إلى حلب قديم.

صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة المحيطين بك، وقد تقلق بسبب ما يتعلق بأحد المقرّبين منك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: وجود القمر في برج الجدي في البيت الثاني بيت المال يسهل اهتماماتك في الشؤون المالية، وتجني النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك، لا كمن يصارع خياله.

عاطفياً: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيراً، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية.

صحياً: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً ومريحاً للمعدة.

صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.