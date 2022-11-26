محمد الباز عن الزيادة السكانية: «نحن أمام عملية انتحار.. والناس بتعند»

أبدى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، انزعاجه الشديد من آخر إحصائية أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تكشف عن زيادة المواليد بمقدار ربع مليون خلال 56 يومًا.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "نحن أمام عملية انتحار، وكأن الناس بتعند، هذا الرقم مفزع، مصر رقم واحد عربيًا في الزيادة السكانية، والثالث إفريقيًا، و14 عالميًا".

وأردف: "إحنا تقريبًا بنزيد دولتين أو ثلاثة من دول الخليج كل سنة، البلد مش هتعرف تكمل بهذا الشكل، لأن عدد السكان أكثر من التنمية التي نحققها".

وختم: "الزيادة السكانية هتدمر البلد، الناس استُعمرت عقولها دينيًا وثقافيًا، ونحن بحاجة شديدة لإعادة النظر في الخطاب الموجود، حديث تناكحوا تناسلوا يمكن تفسيره قديمًا أنه عددي، أما الآن لا نحتاج زيادة عددية، ولكن نحتاج زيادة نوعية، نحتاج لزيادة تضيف للبلد، لا تخصم منها، ونحتاج لتجديد الخطاب الشعبي، الذي يقول العيل بييجي برزقه، العيل مبيجيش برزقه، نحن تم تضليلنا دينيًا وشعبيًا".