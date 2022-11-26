الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمد الباز عن الزيادة السكانية: «نحن أمام عملية انتحار.. والناس بتعند»

محمد الباز
محمد الباز
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أبدى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، انزعاجه الشديد من آخر إحصائية أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تكشف عن زيادة المواليد بمقدار ربع مليون خلال 56 يومًا.

 

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "نحن أمام عملية انتحار، وكأن الناس بتعند، هذا الرقم مفزع، مصر رقم واحد عربيًا في الزيادة السكانية، والثالث إفريقيًا، و14 عالميًا".

 

وأردف: "إحنا تقريبًا بنزيد دولتين أو ثلاثة من دول الخليج كل سنة، البلد مش هتعرف تكمل بهذا الشكل، لأن عدد السكان أكثر من التنمية التي نحققها".

 

وختم: "الزيادة السكانية هتدمر البلد، الناس استُعمرت عقولها دينيًا وثقافيًا، ونحن بحاجة شديدة لإعادة النظر في الخطاب الموجود، حديث تناكحوا تناسلوا يمكن تفسيره قديمًا أنه عددي، أما الآن لا نحتاج زيادة عددية، ولكن نحتاج زيادة نوعية، نحتاج لزيادة تضيف للبلد، لا تخصم منها، ونحتاج لتجديد الخطاب الشعبي، الذي يقول العيل بييجي برزقه، العيل مبيجيش برزقه، نحن تم تضليلنا دينيًا وشعبيًا".

 

محمد الباز: «الزيادة السكانية لا ترضى الله.. ومسألة الطفل بييجي برزقه خرافة»

 

الرئيس السيسى: الزيادة السكانية عقبة فى طريق تقدم الأمة

الباز عملية انتحار اخر النهار الزيادة السكانية الخطاب الدينى

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