روسيا: قادة أوروبا يدفعون بلادهم إلى أزمة طاقة بسبب سياساتهم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن القادة الأوروبيين أوصلوا الاتحاد الأوروبي إلى أزمة طاقة من خلال سياساتهم.

جاء ذلك وفقا لتصريحات المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، لقناة تي في سنتر.

وقالت زاخاروفا: "لقد دفعوا أوروبا، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، نحو انهيار عالمي للطاقة".

ولفتت زاخاروفا إلى أنه يتعين على زعماء الدول الأوروبية الان إقناع مواطنيهم بأن هذا ليس جيدا فقط، وليس صحيحا فقط، بل إنه يصب في مصلحتهم، واختبار الديمقراطية.

ولفتت زاخاروفا إلى أن السياسيين الأوروبيين قاموا بعمل جيد في قطاع الطاقة، لا سيما في قصة الانفجار في خط أنابيب السيل الشمالي والسيل الشمالي 2.

وتابعت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية "نحن نتحدث عن بحر البلطيق، أي المنطقة التي تسيطر عليها دول الناتو، هذه منطقة مسؤوليتها".

كما شددت زاخاروفا على أن الدول الغربية اعترفت بأن هجوما إرهابيا وقع، وحثّت على عدم التسرع في الاستنتاجات التي لا تلتزم بها أصلا عندما يكون هناك أمر باتهام روسيا.

الخارجية الروسية: لم يتبق من أوروبا سوى المرجع الجغرافى للقارة

وفي وقت سابق من اليوم، انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاقتراح المقدم في أوروبا إلى صربيا للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا والاعتراف باستقلال كوسوفو.

ووصفت زاخاروفا الاقتراح بأنه "أمر سخيف"، مشيرة الى أنه لم يتبق سوى المرجع الجغرافي للقارة من أوروبا.

وكتبت على حسابها في "تليجرام": "هذا مضحك حقًا، ماذا تبقى من أوروبا في الاتحاد الأوروبي؟ فقط المرجع الجغرافي للقارة.. يتم الآن الحفاظ على أوروبا كحضارة في روسيا".

وأضافت: "لقد تم تدمير التقاليد الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، المسلّمات القديمة للقانون، لقد تم تحريف القيم المسيحية والمثل العليا للإنسانية".