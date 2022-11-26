السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضمن التحول الرقمي.. الكهرباء توفر 25 خدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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أكملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ربط جميع الخدمات الـ 25 التي تقدمها للمواطنين، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، خلال الأيام الماضية وربطها بشركات التوزيع التسع.


وكشف مصدر في الشركة القابضة للكهرباء عن الانتهاء من ربط جميع الخدمات التي تقدمها شركات التوزيع، عبر المقرات أصبحت متاحة الأن من خلال المنصة الإلكترونية.


وأضاف المصدر في تصريح لـ «الدستور»، أن المنصة أصبح متاح الأن من خلالها دفع الفواتير والرسوم المقررة لتركيب العدادات الكودية  والعدادات القانونية لأول مرة، كما يمكن تسجيل القراءة للعداد عبر المنصة والحصول على شهادة بيانات الاستهلاك، والتنازل عن الملكية، والحصول على كارت شحن بدل فاقد.


وأشار إلى أنه متاح من خلال المنصة جدولة الديون على أقساط شهرية، وتصحيح بيانات صاحب العداد وهي الخدمات التي كان لابد أن يحصل عليها المشترك من مقر الشركة التابع لها.


وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أعلن في منتصف يونيو من العام 2020 إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء والتي كانت في بداية إطلاقها تقدم 16 خدمة فقط والمفعل منها خدمة واحدة وقتها وهي التقديم لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية.


يذكر أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت؛ الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض مشروعات الطاقة المتجددة، ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد، فى مستهل اللقاء، اهتمام الدولة بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ تلك المشروعات والتوسع فى القائم منها، لافتًا إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مؤتمر المناخ، خاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر.

وخلال اللقاء، قدم وزير الكهرباء عرضاً حول موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، القائمة والجاري تنفيذها، مشيراً إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة عام 2022.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء الكهرباء شركات التوزيع المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء

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