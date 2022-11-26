وزير الصحة: تكاتف كافة الجهات له الفضل فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، العمل المستمر لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما يضمن توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار «نبني حضارة طبية.. في الجمهورية الجديدة»، والذي يعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 3 سنوات على تدشين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد.

وأكد الوزير في كلمته، حرص القيادة السياسية على حق كل مواطن مصري في الحصول على رعاية صحية متميزة وعادلة، موضحًا أن تكاتف وتناغم كافة الجهات والهيئات المعنية كان له فضل كبير في نجاح المنظومة.

وحرص الوزير في كلمته على تهنئة الهيئة العامة الرعاية الصحية، بمناسبة انعقاد الملتقى السنوي الثالث، موجهًا الشكر لكافة العاملين بالهيئة، على عملهم الدءوب والذي ساهم في إنجاح منظومة العمل، كما أكد استمرار تقديم كافة سبل الدعم للتوسع في إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعًا.



وكرم الوزير خلال الاحتفالية اللواء أركان حرب أشرف عطية، محافظ أسوان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، فضلًا عن تكريمه عددًا من المتميزين بالقطاع الصحي، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.



من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، لافتًا إلى أن إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يستهدف تحقيق أهداف ومبادئ خطة التنمية المستدامة «مصر 2030» في محور الصحة بأهدافه الثلاثة التي تتمثل في النهوض بصحة المواطنين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة، ومتاحة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين مع حوكمة قطاع الصحة، وتحسين كفاءة إدارة موارد القطاع الصحي، في إطار من الشفافية.

وأضاف «ألهم» أن محافظة الأقصر هي الأولى في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالنسبة لمحافظات الصعيد، والثانية بعد محافظة بورسعيد، لافتًا إلى أنه طبقًا لخطة هيئة الرعاية الصحية المتسقة مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية، ستصبح محافظة الأقصر نواة للسياحة العلاجية في مصر، واستقبال الوافدين الأجانب بغرض العلاج.

وفي مستهل كلمته بالاحتفالية، تقدم الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على اهتمامه ودعمه الكامل للهيئة ولمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ستشهد خلال الفترة المقبلة نجاحات وإنجازات جديدة، مؤكدًا الإسراع من وتيرة العمل بالمنظومة للتطبيق في كافة محافظات الجمهورية تباعًا في فترة أقل من المعدل الزمني المحدد لها.

وأكد «السبكي» أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل عكس تضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية، والعمل الدءوب من القائمين على تنفيذ المنظومة، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستصبح قبلة العالم وتستعيد ريادتها في تقديم الخدمات الصحية بجهود أبنائها المخلصين.

وأكد «السبكي» أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق حلم المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والعادلة، من خلال إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى تقديم 17 مليون خدمة طبية، و260 ألف عملية جراحية كبرى، ضمن المنظومة منذ انطلاقها، مضيفًا أن 75% من المنشآت الطبية التابعة للهيئة مسجلة ومعتمدة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وجارٍ اعتماد باقي المنشآت تباعًا.