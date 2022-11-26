ضبط 45 طن أرز شعير داخل مخزن بشبراخيت بقصد تجميعها وحجبها عن التداول بالأسواق

أجرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وكيل الوزارة بالاشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية بشبراخيت وذلك في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد حسام البدرى رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن ضبط 45 طن أرز شعير داخل مخزن تم تجميعهم لحجبهم عن التداول بالأسواق كسلعة استراتيجية وتم التحفظ على الكمية وتوريدها إلى مضرب أرز دمنهور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.