ماكرون مشيدًا بتنظيم قطر لكأس العالم: جهودها مميزة لإنجاح البطولة

بعد تأهل منتخب بلاده

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022، مشيرًا إلى أنها بذلت جهودًا مميّزة لإنجاح البطولة وأنها مستمرة في ذلك.

وقال ماكرون في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في عالمٍ يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية".

وتابع: "تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيّراتٍ ملموسة. وقد بذلت دولة قطر جهودًا مميّزة لإنجاح الحدث وتستمرّ في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا".

وتابع: "لون العالم يرقص فرحًا بعد كلّ هدفٍ تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحًا سويًا! ومرّة أخرى "هيّا أيّها الزرق".



المنتخب الفرنسي بات أول المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس العالم، قطر 2022، بالفوز على منتخب الدنمارك في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بهدفين دون رد.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده لـ6 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة الرابعة، ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني بـ4 نقاط، وخلفه منتخب الدنمارك بنقطة واحدة وتونس في المركز الأخير بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.

وأنهى المنتخب الفرنسي عقدة بطل العالم، التي عانى منها عدد من المنتخبات في السنوات الماضية، إذ كان البطل يودع النسخة التالية من البطولة في الدور الأول، وكان آخر من تذوق تلك العقدة هو المنتخب الألماني الذي حقق لقب مونديال 2014، وودع بطولة عام 2018 من الدور الأول.

وسبق أن أصابت تلك العقدة المنتخب الفرنسي، بعدما حقق لقب مونديال 1998، وودع النسخة التالية التي أقيمت عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان من دور المجموعات.

ويحمل منتخب فرنسا لقب كأس العالم، الذي حققه في النسخة الماضية التي استضافتها روسيا في عام 2018، بالفوز على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين.