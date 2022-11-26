السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد تأهل منتخب بلاده

ماكرون مشيدًا بتنظيم قطر لكأس العالم: جهودها مميزة لإنجاح البطولة

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
ads

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022، مشيرًا إلى أنها بذلت جهودًا مميّزة لإنجاح البطولة وأنها مستمرة في ذلك.

وقال ماكرون في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في عالمٍ يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية".

وتابع: "تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيّراتٍ ملموسة. وقد بذلت دولة قطر جهودًا مميّزة لإنجاح الحدث وتستمرّ في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا".

وتابع: "لون العالم يرقص فرحًا بعد كلّ هدفٍ تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحًا سويًا! ومرّة أخرى "هيّا أيّها الزرق".

 


المنتخب الفرنسي بات أول المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس العالم، قطر 2022، بالفوز على منتخب الدنمارك في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بهدفين دون رد.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده لـ6 نقاط يتصدر بها ترتيب المجموعة الرابعة، ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني بـ4 نقاط، وخلفه منتخب الدنمارك بنقطة واحدة وتونس في المركز الأخير بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.

وأنهى المنتخب الفرنسي عقدة بطل العالم، التي عانى منها عدد من المنتخبات في السنوات الماضية، إذ كان البطل يودع النسخة التالية من البطولة في الدور الأول، وكان آخر من تذوق تلك العقدة هو المنتخب الألماني الذي حقق لقب مونديال 2014، وودع بطولة عام 2018 من الدور الأول.

وسبق أن أصابت تلك العقدة المنتخب الفرنسي، بعدما حقق لقب مونديال 1998، وودع النسخة التالية التي أقيمت عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان من دور المجموعات.
ويحمل منتخب فرنسا لقب كأس العالم، الذي حققه في النسخة الماضية التي استضافتها روسيا في عام 2018، بالفوز على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قطر كأس العالم 2022 منتخب فرنسا مونديال قطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

النيابة تستمع لأسرة ضحية السقوط من أسانسير مدينة نصر

حبس تشكيل عصابى لتزوير جوازات السفر وأختام الجهات حكومية

أب يطلق زوجته في حفل زفاف ابنته ويكسر قلبها في دمياط

رفض دعوى تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

الزراعة: الإفراج عن 756 ألف طن حبوب وإضافات أعلاف بقيمة 370 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»