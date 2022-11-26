أنتوني ينضم لـ «نيمار ودانيلو» فى قائمة الغائبين عن تدريبات المنتخب البرازيلى

انضم أنتوني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى قائمة الغائبين عن تدريبات المنتخب البرازيلي لكرة القدم، والذي يستعد لمباراته الثانية في بطولة كأس العالم 2022، والمقامة حاليا في قطر.

وبالإضافة إلى غياب نيمار ودانيلو للإصابة، غاب أنتوني /22 عاما/ عن تدريبات المنتخب البرازيلي اليوم بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

ولم يتضح ما إذا كان أنتوني يمكنه اللحاق بصفوف الفريق خلال مباراة الفريق الثانية في المونديال الحالي، والتي يلتقي فيها نظيره السويسري بعد غد الاثنين، والتي تأكد غياب نيمار ودانيلو عنها بسبب الإصابة في الكاحل.

وكان منتخب البرازيل قد حقق الفوز على صربيا في الجولة الأولى بهدفين دون رد.