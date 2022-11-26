إقبال سكان قرية الرمادى قبلى بأسوان على ندوات «حياة كريمة» التوعوية

نظمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ندوات توعوية وثقافية لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا داخل جميع محافظات الجمهورية، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي والثقافى للمواطنين وتغير العادات الضارة التى استمرت لسنوات طويلة معهم وحثهم على تطوير أنفسهم ليخرجوا جيل واعى مثقف.

واستقبل الأهالي تلك المحاضرات والندوات باهتمام كبير، حيث شهدت الندوات إقبالاً كبيرًا وبدأ الجميع يتوافدون عليها لتلقى تلك المحاضرات والاستفادة منها وتطبيق ما يقال بها على أسرهم وحياتهم اليومية، وقدمت المبادرة داخل قرية «الرمادى قبلى» التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان الكثير من الندوات وبدأ الجميع يتفاعل معها حيث كانت تشهد زحامًا كبيرًا.

إقبال كبير على حضور الندوات

فى ذلك السياق كشفت هاجر أحمد، من أهالى قرية «الرمادى قبلى» التابعة لمركز إدفو، عن تحقيق الندوات التوعوية التى نظمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى أسوان نجاحًا كبيرًا، وسط تفاعل كبير معها من قبل الأهالى، خاصة النساء.

وقالت «هاجر»: «هذه الندوات تستهدف التحذير من الممارسات الخاطئة، مثل ختان الإناث أو الزواج المبكر أو التسرب من التعليم، وسيدات كثيرات اقتنعن بخطورة هذه العادات على صحة الفتيات والمجتمع ككل وأوقفوا تلك العادات التى استمرت معهم لسنوات طويلة».

وأضافت: «قريتى كانت تعانى من نقص الخدمات وتدهور البنية التحتية وانتشار الأمية والتسرب من التعليم، حتى جاءت المبادرة الرئاسية وطورت شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات، ووفرت الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، وبعدما كان بعض الأهالى يجبرون أبناءهم على ترك التعليم فى الماضى، تحرص كل أسرة الآن على إرسال الأبناء للمدارس».

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يحرص على أن يعيش كل مواطن مصرى حياة كريمة، مشددة على أن المبادرة الرئاسية غيّرت شكل الريف المصرى إلى الأفضل.