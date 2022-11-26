مدحت الكمار: بيان البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر جريمة متكاملة

وصف النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر بأنه جريمة متكاملة، مؤكدًا أنه بيان كاذب ويحرض على الإرهاب وينتصر للتطرف، كما يقوم على أسانيد ومعلومات مجهولة المصدر.

وأضاف الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن قرار البرلمان الأوروبي، سقطة حقيقية له وتدخل سافر في الشأن المصري، وليس إلا استمرارًا للمغالطات والأكاذيب التى يحاول إلصاقها بمصر لأغراض خبيثة ودنيئة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان لا يمت للواقع بأى صلة، ويحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، كما أن صدوره عقب تنظيم قمة المناخ التي حضرها غالبية زعماء العالم ونجاحها، يؤكد أنه تقرير مريب، وصدر في توقيت مشبوه وراءه دوافع سياسية.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد أن سياسات الإملاء والترصد والتدخل في الشأن المصري أمر غير مقبول، كما أن التعدى على استقلال النيابة العامة والقضاء المصري، أمر فج وكريه تمامًا، ويتعارض مع المواثيق الدولية، مردفًا: "فات زمن مثل هذه البيانات السافرة ولم تعد لها أي قيمة".

يذكر أن مجلس النواب أعرب عن استيائه البالغ إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قبل البرلمان الأوروبي، استغلالًا لاستضافتها لقمة المناخ (كوب (٢٧)، وأنه على الرغم من ذلك، فقد أثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها في استضافة ذلك الحدث العالمي الكبير وتنظيمه على أعلى مستوى، والذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج ملموسة عبرت عن احتياجات ومطالب العالم بأسره من أجل إنقاذ كوكب الأرض.

وأشار مجلس النواب، إلى أن القرار تضمن حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اعتقالهم ظلمًا؛ والحقيقة أن هؤلاء المواطنين إما مقيدو الحرية تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسون احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليًا.