السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مؤسسة «حياة كريمة» تدخل الفرحة على 100 عروسة ضمن مبادرة «يدوم الفرح»

القاضي يسلم 100 جهاز
القاضي يسلم 100 جهاز عروسة بمبادرة يدوم الفرح
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سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، 100 جهاز عروسة مقدمة من مؤسسة حياة كريمة للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء محافظة المنيا، وذلك ضمن مبادرة "يدوم الفرح" والتي يتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتجهيز 100 عروسة من المقبلين على الزواج، من خلال التعاون المثمر والتنسيق بين المحافظة، ومؤسسة حياة كريمة، ومديرية التضامن الاجتماعي، لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للفتيات المقبلات على الزواج وتخفيفا عن كاهل أسرهن.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى أقامتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة بالمسرح الروماني بكورنيش النيل، بحضور خالد أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة" لمنطقة شمال الصعيد، أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، عدد من وكلاء الوزارة، وأهالي العرائس.

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وأكد المحافظ، خلال كلمته أن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية والتي نجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة في أنشطة المبادرة وتقديم صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعي، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري فقط، بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصري.

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، على حرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، كما قدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لمؤسسة "حياة كريمة" والقائمين عليها وأعضاء المؤسسة من شباب محافظة المنيا الذين نفخر بهم جميعا ، كما أعرب المحافظ عن خالص أمنياته للعرائس بحياة زوجية سعيدة، تملوها السكينة والمودة.

كما عبر نائب المحافظ، عن سعادته بهذه الاحتفالية، موجها التحية والتقدير إلى رئيس الجمهورية والذي وجه بأن تعمل جميع المؤسسات والجهات معا من أجل المواطن المصري وكذلك مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية هي هدية من محافظة المنيا لأبنائها .

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قة شمال الصعيد، أن مبادرة «يدوم الفرح»، جاءت تحت هذا الشعار لتدخل حياة كريمة السرور على مئات الأسر، بإطلاق مبادرتها لتجهيز العرائس على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة القرى الأكثر احتياجاً.

وقال أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا، إن دور مبادرة يدوم الفرح لم يقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، بل أطلقت دورات تدريبية بعنوان "مودة" لتأهيل المقبلات والمقبلين على الزواج، بالتعاون مع الأزهر ووزارة الأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة، وأوضح "العمدة" أن جهاز العروسة يضم (ثلاجة- غسالة – بوتاجاز -شاشة تليفزيون- حقيبة لمستحضرات التجميل) .

 وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية، حيث قدم الفنان محمد صلاح عددا من الأغاني المتميزة له وسط أجواء عمتها البهجة والفرحة، وشملت فقرات الحفل عدد من الفقرات الغنائية للفرقة القومية لكورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى، بالإضافة إلى عرض لفرقة الفنون الشعبية لمديرية الثقافة.

 

 

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محافظ المنيا مؤسسة حياة كريمة تسليم 100 جهاز عروسة للمقبلات علي الزواج مبادرة يدوم الفرح أحمد العمدة منسق حياة كريمة بمحافظة المنيا اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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