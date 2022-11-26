السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رينارد: لم ننته بعد.. سنقاتل حتى الرمق الأخير

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
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عبر هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن ثقته في سالم الدوسري، قائد المنتخب عقب إهداره ركلة الجزاء في مباراة اليوم.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء في مباراة بولندا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، وتصدى لها الحارس فويتشيك تشيزيني.

وقال رينارد في تصريحات عقب المباراة: "سالم قائدنا ونثق به جميعًا".

وأضاف رينارد: "أنا فخور باللاعبين بعد الأداء في مباراة اليوم، ركلة الجزاء جميعنا أضاعها".

وواصل: "ما زلنا هنا، نحن أحياء ونحتاج مشجعينا في المباراة الثالثة؛ ولدينا فرصة لنصنع التاريخ يجب ألا يشعروا باليأس، ونريدهم داعمين للاعبينا".

وأتم: "نحن لم ننته بعد، تذكروا ذلك جيدًا، سنقاتل حتى الرمق الأخير".

ويحتل المنتخب السعودي، وصافة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر منتخب بولندا ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب المكسيك في المركز الثالث بنقطة واحدة، بينما يحتل المنتخب الأرجنتيني قاع المجموعة بدون نقاط.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره المكسيكي في التاسعة مساء اليوم على ستاد لوسيل، وعينه على تحقيق الفوز في المباراة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور المقبل.

هيرفي رينارد منتخب السعودية سالم الدوسري كأس العالم قطر 2022

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