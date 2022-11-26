السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بولندا تفوز على السعودية بهدفين وتشعل مجموعتها فى كأس العالم

بولندا والسعودية
بولندا والسعودية
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تغلب منتخب بولندا على نظيره السعودي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم السبت، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

بولندا أشعلت المجموعة الثالثة، حيث رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما وقعت السعودية وصيفًا بـ3 نقاط ثم المكسيك ثالثًا بنقطة وحيدة وتذيلت الأرجنتين المجموعة بدون نقاط، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم.

 

الشوط الأول

سيطر المنتخب السعودي على مجريات الشوط وكان الأكثر استحواذًا، وسط مرتدات خطيرة من الجانب البولندي.

 

في الدقيقة 7 بدأ منتخب السعودية خطورته بعدما سدد محمد البريك تسديدة قوية اصطدمت بدفاعات بولندا وخرجت إلى ركنية.

 

وبالدقيقة 12 كانت أول فرص السعودية الخطيرة على مرمى تشيزني بعد كرة ثنائية بين كنو وسعود سددها الأول بقوة وتصدى لها ببراعة تشيزني.

 

وأبعد صالح الشهراني رأسية المدافع بيليك في الدقيقة 25 من أمام مرمى العويس.

 

وفي الدقيقة 40 من هجمة مرتدة، تقدم منتخب بولندا بالنتيجة عن طريق زيلينسكي بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد عمل فردي رائع من روبرت ليفاندوفسكي الذي مررها له بعد مراوغة محمد العويس.

 

وتحصل صالح الشهري على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط، لكن تشيزني تألق أمام سالم الدوسري الذي أضاع الركلة ثم تألق بعدها بتسديدة البريك الذي أكمل على ركلة جزاء الدوسري وأبعدها الحارس البولندي لركنية.

 

الشوط الثاني

سيطر بالكامل المنتخب السعودي على مجريات الشوط الثاني، وكان سالم الدوسري البادر بالخطورة في الدقيقة 53 بتسديدة على مرمى تشيزني.

 

وفي الدقيقة 54 سدد الدوسري كرة قوية علت مرمى تشيزني، قبل أن يضيع فراس كرة جديدة فوق مرمى الحارس البولندي بالدقيقة 59.

 

وسدد كنو من جديد داخل منطقة الجزاء كرة في الدقيقة 60 علت مرمى تشيزني.

 

وكاد ميليك يسجل الهدف الثاني لكن رأسيته جاءت في قائم العويس بالدقيقة 62، ثم تعاطف من جديد القائم مع السعودية بالدقيقة 65 بعد تسديدة ليفاندوفسكي.

 

وأضاع المالكي فرصة من جديد للمنتخب السعودي بالدقيقة 77 بعدما سدد كرة على يسار تشيزني.

 

ومن خطأ فادح للمالكي في الدقيقة 82 أمام منطقة الجزاء، خطف ليفاندوفسكي الكرة وانفرد بالعويس ليضعها بسهولة من جانبه في المرمى.

 

وتألق العويس في الدقيقة 89 أمام انفراد ليفا ومنعه من إحراز الهدف الثالث.

بولندا السعودية كأس العالم كأس العالم 2022 منتخب السعودية

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وائل لطفي

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