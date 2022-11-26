بعد فيديو اختفاء adele فجأة من على المسرح.. تعرف على تقنية الهولوجرام

ظهر مقطع فيديو أثار للمغنية العالمية adele جدلا واسعا، حيث ظهرت وهي تختفي فجأة من على المسرح بعد تعرضها لـ تقنية الهولوجرام، ومن خلال موقع linkedin سنوضح ما هي هذه التقنية.

التصوير المجسم، المعروف أيضًا باسم تقنية الهولوغرام، هو المستوى التالي من أسلوب التصوير الذي يسجل الضوء المشتت من عنصر ما ثم يعرضه ككائن ثلاثي الأبعاد، ويتمثل الجانب المذهل للصور المجسمة ثلاثية الأبعاد في أنها تتيح كائنات أو رسوم متحركة أصلية مفترضة لتظهر وكأنها تحوم في الجو أو تقف على سطح قريب، علاوة على ذلك، يمكن رؤيتها من جميع الجوانب، مما يسمح للمستخدم بالتحرك حول الشاشة وإنشاء صورة ذات مظهر واقعي.

كيف يعمل الهولوغرام

ينقسم شعاع ضوء الليزر إلى حزمتين متطابقتين، أحدهما موجه نحو الكائن ثم ينتشر لاحقًا فوق وسائط التسجيل، يتم تحويل الحزمة الأخرى إلى وسائط التسجيل دون المرور عبر الكائن باستخدام المرايا، ولوحات التصوير الفوتوغرافي هي وسيلة تسجيل نموذجية، وفي وسط التسجيل، تلتقي شعاعتا الليزر وتتداخلان مع بعضهما البعض، وتسجل اللوحات الفوتوغرافية نمط التداخل هذا.

إعادة بناء الهولوغرام ثلاثي الأبعاد

هناك ثلاث خطوات رئيسية متضمنة في إعادة بناء الصورة ثلاثية الأبعاد والخطوات هي كما يلي:

التسجيل المتسلسل من منظور مختلف أو التقاط متعدد الرؤية بواسطة مجموعة من الكاميرات

يتم تحويل البيانات الملتقطة إلى تنسيق بيانات مناسب للعرض.

عرض البيانات من وسائط متعددة لتكبير زاوية الرؤية

مطلوب جهاز إعادة بناء كائن ثلاثي الأبعاد وجهاز إسقاط جوي لإسقاط صورة ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد في الجو، ويولد جهاز إعادة البناء صورة ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى ذلك، تقوم أداة الإسقاط الجوي بإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد في الجو.

التصوير الهولوجرامي الكهربائي قادر على عرض صور ثلاثية الأبعاد من الهواء دون الحاجة إلى العديد من أجهزة العرض أو المعالجة الميكانيكية، وذلك لعرض صورة ثلاثية الأبعاد أصلية، يتم أيضًا استخدام نظام مرآة دوار، حيث يتم توجيه جهاز عرض الفيديو عالي السرعة نحو المرايا الدوارة التي تنعكس في جميع الاتجاهات، مما يسمح بمشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد من أي زاوية، ويتم إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد أحادية اللون عن طريق تسجيل أنماط التداخل باستخدام ضوء أحادي الطول الموجي، حيث يتم تسجيل أنماط التداخل المتعددة بأطوال موجية مختلفة لإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد ملونة، بعد ذلك، تستخدم أجهزة العرض الثلاثية الأبعاد أشعة الليزر.

تطبيقات تقنية الهولوغرام

تخزين البيانات: باستخدام تقنيات تخزين البيانات الثلاثية الأبعاد، يمكن تخزين كمية كبيرة من المعلومات داخل بلورات أو بوليمرات عالية الكثافة، تتمثل ميزة هذا النوع من تخزين البيانات في استخدام الحجم الكامل لوسيط التسجيل، وليس سطحه فقط، ويعتبر التخزين الهولوغرافي لديه القدرة على أن يصبح الجيل التالي من وسائط التخزين.

الأمان: من الصعب للغاية تزوير الصور المجسمة الآمنة لأنها منسوخة من صورة ثلاثية الأبعاد رئيسية، وتوجد على العملات وبطاقات الائتمان وجوازات السفر وأقراص DVD والعديد من المعدات الأخرى.

الطب والتصوير: تكنولوجيا الهولوغرام في طريقها لإحداث ثورة في الطب، لديها القدرة على إنتاج صورة ثلاثية الأبعاد ثلاثية الأبعاد كاملة الألوان لجسم الإنسان، ويمكن للطلاب والأطباء تصور الصور ثلاثية الأبعاد للأعضاء المعقدة مثل الدماغ والقلب والكبد والرئتين والأعصاب والعضلات، كما يمكن أن تساعد هذه التقنية أيضًا في التخطيط المسبق للجراحة، وقبل الجراحة الحقيقية، يمكن للجراح تصور مسار العملية بالكامل، وبالتالي زيادة فرص تحقيق نتيجة ناجحة على المرضى، كما يتيح الفحص المجهري الرقمي ثلاثي الأبعاد إمكانية عد الخلايا وتحليل الحركة تحت الخلوية العميقة في الأنسجة الحية، كما يدعم التصوير المتزامن على أعماق مختلفة.

العسكرية: الخرائط ثلاثية الأبعاد لمساحات المعركة أمر بالغ الأهمية للاستراتيجية العسكرية، فيمكن تخزين المعلومات العسكرية الآمنة باستخدام هذه التقنية.

الترفيه والألعاب: يمكن استخدام العرض المجسم لخلق إحساس بالأداء الحي عندما لا تكون الموضوعات موجودة فعليًا على المسرح، حتى يمكن إحياء نجوم من الماضي لأداء مع فنانين معاصرين يعيشون على المسرح، ويمكن أن تتيح طاولات العرض الثلاثية الأبعاد تجربة ألعاب متعددة اللاعبين في الوقت الفعلي. يقوم عدد قليل من الشركات المصنعة بدمج هذه التقنية مع الواقع المعزز وشاشة الهاتف الذكي، والتي يمكن أن تسمح بالألعاب ثلاثية الأبعاد المحمولة.

التعليم: يمكن لتقنية الهولوغرام أن تحسن التجربة التعليمية بشكل كبير، ويمكن أن يوفر التدريس الرقمي التفاعلي في المدارس، كما يمكن لهذه التقنية أن تقدم واقعًا مختلطًا من خلال الجمع بين المعلومات الرقمية والحقيقية، وأيضا يمكن للطلاب فحص الصور الثلاثية الأبعاد والتفاعل معها لفهم الموضوعات المعقدة، على سبيل المثال، يمكنهم تصور الجسيمات الذرية الفردية وسلوكها، أو استكشاف أنقاض آثار التراث القديم في فصل دراسي عن التاريخ.