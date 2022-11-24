تقرير أمريكى: تقنية تكنولوجية جديدة تصنع ثورة فى عالم الغذاء

قال موقع "فود سافتي نيوز" الأمريكي المتخصص في الأمن الغذائي، إن تقنية تكنولوجية جديدة يمكن أن تصنع ثورة في عالم الغذاء، وهي ابتكار تكنولوجيا لُزرع الخلايا المأخوذة من الدجاج الحي أو الأبقار في مفاعلات حيوية ليتم غمرها في محلول يحفز على النمو حتى تصبح قطع من اللحم في المستقبل.

قال التقرير، إنها ثورة غذائية في طور التكوين. لكن هذا لا يحدث في المزرعة، ولكن يحدث ذلك في المختبرات حيث تتم زراعة الخلايا المأخوذة من الدجاج الحي أو الأبقار أو الماشية الأخرى في مفاعلات حيوية مماثلة لتلك التي تصنع البيرة، وهذا هو المكان الذي ينغمسون فيه في محلول مغذي منظم بعناية يحفزهم على النمو حتى يصبحوا قطعًا من اللحم.

وأشار التقرير إلى أن جزءًا مهمما من هذا هو أنه لا حاجة للقتل أي حيوانات، كما قد يبدو هذا خيالًا علميًا، فهذه هي نفس العملية التي تحدث بشكل طبيعي في تكاثر الخلايا وعمليات نمو الأنسجة في الحيوانات الحية، والمنتج النهائي ليس "لحمًا مزيفًا" كما يطلق عليه أحيانًا ، ولكنه لحم حقيقي.

أكد التقرير إن الدجاج الذي تم إنتاجه في المختبر من إنتاج إحدي الشركات في كاليفورنيا هو في طليعة ثورة الطعام التي تحدث هنا في الولايات المتحدة.

يقول أحد مواقع الشركة على الإنترنت: "يبدو دجاجنا ، ويطبخ ، ويذوق مثل الدجاج لأنه دجاج حقيقي".

في إعلان اختراق الأسبوع الماضي ، قالت إحدي الشركات لصناعة اللحوم المزروعة إنها تلقت الضوء الأخضر من إدارة الأغذية والعقاقير، لدجاجها المزروع من خلايا حيوانية، وهذه أول موافقة تنظيمية لأي لحوم مزروعة في الولايات المتحدة.

قال طبيب القلب أوما فاليتي ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ، إنه معلم تاريخي حقًا عملنا لتحقيقه منذ تأسيس الشركة في عام 2015،"إنه يمثل خطوة رئيسية نحو حقبة جديدة في إنتاج اللحوم ويقربنا من هدفنا النهائي المتمثل في جعل اللحوم قوة من أجل الخير.

وأضاف أن هذا يمهد هذا الضوء الأخضر الطريق لطريقنا إلى السوق في الولايات المتحدة ، ويقربنا خطوة عملاقة من الوصول إلى لوحات المستهلكين، فلم نكن قريبين من بناء عالم أكثر استدامة وإنسانية ولذيذة ".

وقيمت إدارة الغذاء والدواء أيضًا عملية إنتاج الشركة ومواد الخلية المستنبتة الناتجة عن عملية الإنتاج، وقاموا بتقييم إنشاء خطوط الخلايا وبنوك الخلايا، وضوابط التصنيع، وجميع المكونات والمدخلات.

بالإضافة إلى تلبية متطلبات إدارة الغذاء والدواء، والتي تشمل تسجيل المنشأة لجزء زراعة الخلايا من العملية ، ستحتاج الشركة إلى منحة تفتيش من وزارة الزراعة الأمريكية لخدمة سلامة الأغذية والتفتيش لمؤسسة التصنيع، ويتطلب الطعام نفسه أيضًا علامة تفتيش من وزارة الزراعة الأمريكية قبل أن يتمكن من دخول سوق الولايات المتحدة.