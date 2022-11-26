حكم بالحبس لطليق منة عرفة فى «الإساءة لأشرف زكى»

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس محمود المهدي، طليق منة عرفة، شهرين وكفالة ألف جنيه وغرامه 20 ألف وتعويض مدني مؤقت 40001 جنيه، لاتهامه بالتعرض لأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والحديث عنه بشكل سيئ.

وترافع شعبان سعيد المحامى وكيلًا عن أشرف زكى، وقرر بأن التهمة ثابتة في حق المتهم، ونتيجة التقرير تدينه، وتسبب في أضرار مادية ومعنوية للدكتور أشرف زكي.

كان شعبان سعيد المحامي بالنقض قام ببلاغ لمباحث الإنترنت اتهم فيه محمود المهدى طليق الفنانة منة عرفة، بالتعرض لموكله أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وتم فحص البلاغ، وجائت النتيجة بارتكابه للواقعة.

يذكر أن الحكم هو الثالث الذي يصدر ضد محمود المهدي، على خلفية أزمته الأخيرة مع أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وتعرضه له بالإساءة.