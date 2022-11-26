الفاتيكان يتهم الصين بمخالفة اتفاقية بشأن الأساقفة

اتهم الفاتيكان السلطات الصينية، اليوم، بمخالفة اتفاقية ثنائية بشأن تعيين الأساقفة بتنصيب أحدهم في إبراشية لا يعترف بها الكرسي الباباوي.

وقال بيان إن الفاتيكان يشعر "بالمفاجأة والأسف" بعدما علم أن أسقفا لمدينة أخرى جرى تنصيبه كأسقف مساعد في جيانغشي.

ويبدو أن هذا التعيين واحد من أكبر المخالفات لاتفاقية وقعها الفاتيكان مع بكين في 2018 بشان تنصيب الأساقفة. وفي أحدث تجديد للاتفاقية في أيلول تم تمديد العمل بها لمدة عامين.

وذكر البيان أن التنصيب جاء في أعقاب "ضغوط قوية من السلطات المحلية دون ذكر تفاصيل. وأضاف أن الفاتيكان يتوقع تفسيرا من السلطات الصينية وأنه يأمل عدم تكرار أزمات مماثلة.