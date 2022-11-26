السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفاتيكان يتهم الصين بمخالفة اتفاقية بشأن الأساقفة

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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اتهم الفاتيكان السلطات الصينية، اليوم، بمخالفة اتفاقية ثنائية بشأن تعيين الأساقفة بتنصيب أحدهم في إبراشية لا يعترف بها الكرسي الباباوي.

وقال بيان إن الفاتيكان يشعر "بالمفاجأة والأسف" بعدما علم أن أسقفا لمدينة أخرى جرى تنصيبه كأسقف مساعد في جيانغشي.

ويبدو أن هذا التعيين واحد من أكبر المخالفات لاتفاقية وقعها الفاتيكان مع بكين في 2018 بشان تنصيب الأساقفة. وفي أحدث تجديد للاتفاقية في أيلول تم تمديد العمل بها لمدة عامين.

وذكر البيان أن التنصيب جاء في أعقاب "ضغوط قوية من السلطات المحلية دون ذكر تفاصيل. وأضاف أن الفاتيكان يتوقع تفسيرا من السلطات الصينية وأنه يأمل عدم تكرار أزمات مماثلة.

الفاتيكان الصين الأساقفة جيانغشي السلطات الصينية

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