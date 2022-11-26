السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

فحص 3332 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بقرى أسوان

القوافل الطبية
القوافل الطبية
ads

تواصل الجهات المختصة تنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة"؛ لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الخدمات بجودة عالية في المناطق النائية والمحرومة. 

وفي هذا الإطار، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم مديرية الشئون الصحية للقوافل الطبية للكشف المجاني على المواطنين داخل قرية عمرو بن العاص التابعة لمركز إدفو، وقرية الرقبة التابعة لمركز دراو، وذلك ضمن المحور الصحي بالمبادرة الرئاسية. 

فيما أكد الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين في كل منطقة وقرية، والتي شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية. 

وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 3332 مواطنًا ومواطنة مجانًا، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضًا، مع عقد ندوات توعية للأهالي تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية. 

أسوان التحاليل الطبية التطوير الشامل للريف المصري الخدمات العلاجية القوافل الطبية المناطق النائية والمحرومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

بدء محاكمة 73 إرهابيا في قضية «خلية التجمع»

أب يطلق زوجته في حفل زفاف ابنته ويكسر قلبها في دمياط

42.8 % ارتفاعًا فى التبادل التجارى بين مصر ودول الساحل والصحراء 2021

مداهمة 5 مصانع عشوائية لتدوير النفايات.. وضبط 64 طن منتجات مجهولة

بدء إعادة محاكمة 11 متهما في «أحداث العياط»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»