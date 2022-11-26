فحص 3332 مواطنًا فى قافلة طبية مجانية بقرى أسوان

ضمن مبادرة «حياة كريمة»..

تواصل الجهات المختصة تنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة"؛ لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم الخدمات بجودة عالية في المناطق النائية والمحرومة.

وفي هذا الإطار، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنظيم مديرية الشئون الصحية للقوافل الطبية للكشف المجاني على المواطنين داخل قرية عمرو بن العاص التابعة لمركز إدفو، وقرية الرقبة التابعة لمركز دراو، وذلك ضمن المحور الصحي بالمبادرة الرئاسية.

فيما أكد الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين في كل منطقة وقرية، والتي شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية.

وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 3332 مواطنًا ومواطنة مجانًا، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضًا، مع عقد ندوات توعية للأهالي تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.