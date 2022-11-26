السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«نرفض بيان البرلمان الأوروبي» هاشتاج أعلنه رواد السوشيال وتصدر التريند

مظاهرات
مظاهرات
ads

في الساعات الأخيرة تصدر تريند “نرفض بيان البرلمان الأوروبي” على مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق “تويتر”، وذلك عقب بيان البرلمان الأوروبي الصادر يوم 24 نوفمبر الجاري بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، وسلط المغردين عبر الهاشتاج الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأوروبية وأمريكا التي وثقتها الكاميرات بالفيديو والصور في رصد لاعتداءات رجال الشرطة في عدد من الدول الأوروبية على المتظاهرين في الشوارع.

وقد  تصدر الهاشتاج مؤشرات البحث على الإنترنت باسم "نرفض بيان البرلمان الأوروبي"، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الدول الأوروبية والموثقة، من خلال فيديوهات وصور رصدت اعتداءات رجال الشرطة في عدد من الدول الأوروبية على المتظاهرين وسحلهم ودهسهم وتعذيبهم.

ليقوم رواد السوشيال ميديا بنشر مقاطع فيديو وصور تتضمن لحظة قتل جورج فلويد وحالات العنف بين المتظاهرين والشرطة، وصورة سحل متظاهر في فرنسا أثناء هجوم رجال الشرطة الفرنسية عليه".

وكان رد رواد السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة على بيان البرلمان الأوروبي الذى رآه المغردون يحمل مُغالطات وادعاءات لا تمت للواقع بصلة، نشر المغردون مقاطع فيديو وصور للحظة قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، على يد رجال الشرطة.

 وكذلك صور تعذيب السجناء في السجون الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى مقاطع مصورة لعدة تظاهرات سحلت خلالها الشرطة المتظاهرين واستخدموا ضدهم العنف دون التفات لراية حقوق الإنسان التي يلوحون بها دائمًا في أحاديثهم عن مصر وغيرها من البلدان.

بينما علق أحمد الفادي بعد نشره صورة لحظة قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد قائلًا: “يطلبون بحقوق الإنسان نرفض بيان البرلمان الأوروبي”.

نرفض بيان البرلمان الأوروبى المتظاهرين انتهاكات حقوق الإنسان الدول الأوروبية اعتداءات رجال الشرطة فرنسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

بـ«9 طلقات نارية».. مقتل شاب أثناء جلسة صلح فى القليوبية

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

«الإسكوا»: أفكار حقل الاقتصاد السياسي ساهمت في بلورة برامج الرعاية الاجتماعية

جورج وسوف يطرح أحدث أعماله الغنائية «بيتكلم عليا» (فيديو)

أب يطلق زوجته في حفل زفاف ابنته ويكسر قلبها في دمياط

«تربية نوعية طنطا» تستقبل الأطفال المشاركين بجامعة الطفل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

صور

مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»