«نرفض بيان البرلمان الأوروبي» هاشتاج أعلنه رواد السوشيال وتصدر التريند

في الساعات الأخيرة تصدر تريند “نرفض بيان البرلمان الأوروبي” على مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق “تويتر”، وذلك عقب بيان البرلمان الأوروبي الصادر يوم 24 نوفمبر الجاري بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، وسلط المغردين عبر الهاشتاج الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأوروبية وأمريكا التي وثقتها الكاميرات بالفيديو والصور في رصد لاعتداءات رجال الشرطة في عدد من الدول الأوروبية على المتظاهرين في الشوارع.

وقد تصدر الهاشتاج مؤشرات البحث على الإنترنت باسم "نرفض بيان البرلمان الأوروبي"، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الدول الأوروبية والموثقة، من خلال فيديوهات وصور رصدت اعتداءات رجال الشرطة في عدد من الدول الأوروبية على المتظاهرين وسحلهم ودهسهم وتعذيبهم.

ليقوم رواد السوشيال ميديا بنشر مقاطع فيديو وصور تتضمن لحظة قتل جورج فلويد وحالات العنف بين المتظاهرين والشرطة، وصورة سحل متظاهر في فرنسا أثناء هجوم رجال الشرطة الفرنسية عليه".

وكان رد رواد السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة على بيان البرلمان الأوروبي الذى رآه المغردون يحمل مُغالطات وادعاءات لا تمت للواقع بصلة، نشر المغردون مقاطع فيديو وصور للحظة قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، على يد رجال الشرطة.

وكذلك صور تعذيب السجناء في السجون الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى مقاطع مصورة لعدة تظاهرات سحلت خلالها الشرطة المتظاهرين واستخدموا ضدهم العنف دون التفات لراية حقوق الإنسان التي يلوحون بها دائمًا في أحاديثهم عن مصر وغيرها من البلدان.

بينما علق أحمد الفادي بعد نشره صورة لحظة قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد قائلًا: “يطلبون بحقوق الإنسان نرفض بيان البرلمان الأوروبي”.