قواعد لتعليم طفلك الخياطة وتنمية مواهبه بأسهل الطرق

الخياطة هي محاولة ممتعة وإبداعية يجب القيام بها، خاصة مع أطفالك، ويمكن للأطفال في أي عمر أن يتعلموا شكلاً من أشكال الخياطة التي يمكن أن تضعهم على الطريق المؤدي إلى صنع ملابسهم ومشاريعهم المعقدة في نهاية المطاف.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "تنمية المواهب"، نستعرض لكم قواعد ذهبية لتعليم الأطفال الخياطة، وما لا يجب فعله عند تعليم الأطفال الخياطة، نشرها موقع sewasoftie .

لا تصر على الكمال

يجب أن يكون تعليم الأطفال للخياطة أمرًا ممتعًا، والكمال مبالغ فيه حقًا، ولابد من مراعاة أن الأطفال مبدعون بطبيعتهم، لذا دعهم يخلقون.

دع أطفالك يصنعون غرزًا كبيرة الحجم، فوضوية، ملتوية، متزعزعة تتجول بسعادة في كل مكان، فإذا كنت ترغب في مساعدتهم على جعل غرزهم أصغر وأكثر تساويًا، فيمكنك تذكيرهم بلطف أنه يتعين عليهم النظر إلى عملهم أثناء الخياطة أو يمكنك رسم خط خياطة على قماشهم كدليل. وستلاحظ في غضون فترة قصيرة من الوقت سيتعود أطفالك على الخياطة على أي حال.

لا تفعل الخياطة لأطفالك

لا تتولى أعمال أطفالك وابدأ في الخياطة لهم، الأطفال لا يحبون ذلك، إنهم بحاجة إلى القيام بعملهم بأنفسهم، وارتكاب أخطائهم، والشعور بالفخر بما يمكنهم تحقيقه بأنفسهم، فإذا كنت ترغب في بناء أطفالك ليصبحوا أفرادًا واثقين ومبدعين ومتكيفين جيدًا، فعليك أن تظهر لهم أنك تثق في قدرتهم، من خلال القيام بعمل أطفالك، فأنت تقول لهم أنك لا تعتقد أنهم يستطيعون القيام بذلك بأنفسهم، وفي النهاية، لن يكلفوا أنفسهم عناء المحاولة.

لا تقترح باستمرار كيف يجب أن يصنعوا مشروعهم

تذكر أن هذا هو مشروع ابنك، وفي كثير من الأحيان في ورش العمل، تتولى الأمهات زمام الأمور ويبدأن في إخبار أطفالهن بالألوان التي يجب أو لا ينبغي أن يستخدموها أو كيف ينبغي أو لا ينبغي لهم المضي في إضافة ميزات زخرفية إلى مشروعهم.

لا تخبر طفلك أنه صغير جدًا على الخياطة

إذا كان الأطفال الصغار يرغبون حقًا في فعل شيء ما، فغالبًا ما سيفوقون توقعاتك، باختصار، لا تشك أبدًا في قدرة أطفالك على مفاجأة لك.

لا تعلم طفلك إذا كنت تعتقد أن النقاط السابقة تتجاوزك

في بعض الأحيان يكون من الأفضل إرسال أطفالك إلى الفصول لتعلم الخياطة أو أي شيء آخر في هذا الشأن، وإذا أدركت بوضوح أنه ليس من الجيد أن تعلم أطفالك، لأي سبب كان، فلا تعلمهم.

لا يزال هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لمساعدتهم على تعلم الخياطة، فيمكنك العثور على ورشة خياطة توفر بيئة مريحة وداعمة، ويمكنك التأكد من أنهم يستمتعون بأنفسهم بعد بضعة دروس والاهتمام بعملهم، والتعليق عليه، اسأل لماذا فعلوا هذا أو ذاك، امنح مشروعهم مكانًا خاصًا في منزلك وما إلى ذلك.