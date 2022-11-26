المصنوعات التراثية.. محمد مغربى: جهود كبيرة من «حياة كريمة» لمساعدة المواطن

قال محمد مغربي، شاب عشريني، لـ" الدستور"، إن مبادرة «حياة كريمة» تبذل كل الجهد لمساعدة المواطن البسيط حتى يتمكن من زيادة الدخل من خلال مشروعات بأقل التكاليف وبأفكار بسيطة جداً لن يبحث فيها عن رأس مال كبير، والعمل بجد في تصنيع المشغولات والأعمال اليدوية لكسب المال، وستعمل على إمكانية إيجاد فرص عمل أكبر عن طريق تخصيص موارد أقل مقارنة بمتطلبات الصناعات الأخرى وقابليتها لاستيعاب وتشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة بمؤهلات تعليمية منخفضة، حيث أسهمت الأعمال اليدوية في رفع مستوى القدرات الذهنية والعقلية للكثير من العاملين فيها، وذلك بسبب كونها أعمالا تتطلب الكثير من الجهد والعمل لإنجاز عمل متقن يحظى بإعجاب كل من يراه.

وأضاف محمد مغربي أن تصنيع المشغولات والأعمال اليدوية أصبح سهلا تعليمه الآن، ويستطيع الآن الكبار والصغار التعلم بكافة المجالات إذا كان الرسم أو صناعة الحقائب والأحذية، كل ذلك مع الممارسة سيكون سهلا جداً والتكاليف المادية لن تكون مكلفة، وفي الظروف الحالية تمر الدول بالعديد من الأزمات الاقتصادية، وفي الوقت الحالي يبحث الشباب عن فرص عمل سهلة وبسيطة لزيادة الدخل بأقل مجهود، ما المانع أن تستثمر وقتك وتساعد بلدك من خلال مشروع صغير أو متوسط لزيادة دخلك وتشجيع الصناعة المصرية.

وتابع: «مصر تمتلك مواهب كثير في الصناعات والمشغولات والأعمال اليدوية يمكن استغلالها وتنشيط العمل بالأسواق المصرية للتوسع بكافة المحافظات، وأضاف:"الحمد لله إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يدعم الشباب الصغير والكبير للعمل على محاربة البطالة وغلاء الأسعار والتصدي للأزمات المعيشية التي يمر بها الكثير في الأيام الأخيرة".

يأتي ذلك في ظل تنظيم المبادرة الرئاسية حياة كريمة ورش تدريب على تصنيع المشغولات والأعمال اليدوية وحثهم على الاهتمام بتلك الحرف التراثية لما لها من أهمية كبيرة ستمكنهم من إنشاء مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة وتحقيق التمكين الاقتصادي، وذلك بهدف الارتقاء بالمواطن، والعمل على كل ما هو يمكن الاستفادة منه لمساندة المواطن الريفي في ظل هذه الظروف، وتشجيعهم على المنتجات المصرية، للاستفادة منها في ظل الأزمات التي يواجهها العالم.