محافظ مطروح يتفقد منتجات مؤسسة «سيدات شالي» سيوة (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مؤسسة "سيدات شالي" بمدينة سيوة والتي قامت بانشاؤها إحدى فتيات سيوة للحفاظ على التراث، بحضور محمد بكر، رئيس مدينة سيوة، وعدد من أبناء الواحة.

وأشاد محافظ مطروح بالمشغولات اليدوية والحلي التي قام بتصنيعها فتيات سيوة، موضحا أن المركز يضم 37 سيدة تعمل على الحرف اليدوية والتطريز والفخار لتحسين دخلهن.

وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم مساعدة الفتيات في تسويق منتجاتهم وتوفير مكان لهم للمشاركة في المعارض التي تقيمها الدولة، موجها باستمرار أعمال التدريب لتخريج أجيال أخرى للحفاظ على البيئة والتراث ويشاركون في المعارض.

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