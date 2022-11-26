تنظيم لقاء تثقيفي للطلاب ضمن استعدادات معرض العلوم والهندسة «ISEF» بـ«تعليم الوادي»

قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ لقاء تثقيفي لمجموعة من الطلاب الراغبين في التقدم للمعرض التمهيدي للعلوم والهندسة «ISEF» بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد للمعرض التمهيدي ومن منطلق الحرص على اكتشاف وتعزيز وصقل مهارات الطلاب العلمية بالعلوم والهندسة.



وأشار وكيل التعليم بالمحافظة أن مسابقة آيسف هي مسابقة دولية للعلوم والهندسة "Intel "ISEF International Science and Engineering Fair"، وتهتم بمجال البحوث العلمية في 17 مجالا بحثيا منها الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع، وتعد هذه المسابقة أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية.