السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الأنبا باسيليوس فوزي يتفقد معهد التربية الدينية بالمنيا

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس
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تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، معهد التربية الدينية بالإيبارشية.

جاء ذلك بحضور إدارة، ودارسي المعهد، حيث أجرى صاحب النيافة حوارًا أبويًا مع أبنائه الطلبة، موكدًا لهم أهمية بنيان الخادم من خلال الدارسة بالمعهد، والتواصل الدائم مع المحاضرين.

ومن جهته احتفل مساء أمس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بعيد القديسة كاترين، وكذلك مرور مئة خمسة وسبعين عامًا على تأسيس كاتدرائية القديسة كاترين، بالمنشية الصغرى بالإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، وممثلي الكنائس، والشخصيات العامة، والأخوات الراهبات. استقبل الاحتفال الأب بطرس جوزيف، راعي الكاتدرائية، الذي قدم الكلمة الافتتاحية حول "القديسة الشابة كاترين".

وأعطى المطران كلمة العظة، حيث قال: كاترين عاشت رسالتها شاهدة عن المسيح، كاترين هي سبب الشجاعة، والشكر لحياتنا المسيحية. وانتهى القداس الإلهي بالتطواف الاحتفالي برفات القديسة كاترين.

وعلى صعيد أخر ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمراس للأقباط الكاثوليك، اللقاء الثاني للدعوات، بمنطقة أبوقرقاص شرق، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص.

شارك في اللقاء القمص يونان إستمالك، والأب يوساب أيوب، راعيا الكاتدرائية، وكهنة منطقة أبوقرقاص شرق، بالإضافة إلى الشماسين مينا القمص متى، ووسيم عادل، مسؤولي لجنة الدعوات بالإيبارشية، والأخوات الراهبات.

بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية، ثم عرض قدم كورال الكاتدرائية، باقة من الترانيم الروحية حول "الدعوة"، أعقبها سماع عدد من الخبرات المتنوعة.

تضمن الاجتماع أيضًا كلمة من راعي الإيبارشية حول شعار تساعية الدعوات "مغامرون ومعاصرون"، حيث قال: إن بطرس، الذي ترك ذاته بين يدي يسوع، عاش حياة المغامرة مع تحديات الحياة، والمهنة، والأسرة، لكنه اختبر حياة التخلي.

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك لأنبا باسيليوس فوزي طران إيبارشية المنيا إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك إيبارشية المنيا

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