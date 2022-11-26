مدير «الحلمية العسكرى للعظام»: المستشفى يقدم الخدمة للمواطنين بأسعار مخفضة

قال اللواء طبيب هشام العشري، مدير مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل، إن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدًا لتقديم كل أوجه الدعم ليقوم المستشفى بتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

وأوضح اللواء طبيب هشام العشري، في تصريحات اليوم السبت، أن القيادة العامة للقوات المسلحة تدعم تطوير وتحديث المستشفى وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية لإجراء كل العمليات التخصصية التي تتسم بالصعوبة والتعقيد، والتي تستغرق عددًا كبيرًا من الساعات لإجرائها بكفاءة منقطعة النظير.

وأشار إلى أن المستشفى هو إحدى وحدات إدارة الخدمات الطبية التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ويتكون من عدة مبان رئيسية (إدارية– مركز العظام التخصصى– الرنين المغناطيسى– مركز الحروق والتكميل)، يحتوى بداخله على الأفرع والأقسام المختلفة، لتقديم خدمة طبية متكاملة لكل المترددين عليه.

وأكد أن المستشفى يعد من أوائل المستشفيات المتخصصة من نوعها في مصر والشرق الأوسط .

ونوه إلى أن المستشفى يقوم بدور مجتمعي على أكمل وجه من خلال تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمجتمع المدنى بأسعار مخفضة عن نظرائه فى نفس التخصص الطبى، وذلك إيمانًا من القوات المسلحة بأهمية الصحة للمواطنين وحقهم فى الحياة الكريمة ورفع المعاناة عن كاهلهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع.

كما أكد العشري، أن المستشفى يتعامل مع كل حالات الطوارئ ويقدم كل أوجه الرعاية الفورية واللازمة للمرضى من خلال نخبة من أكفأ الأطباء وأطقم التمريض الذين يتعاملون باحترافية مع مختلف الحالات المرضية.

كما ألقى اللواء طبيب هشام العشرى، الضوء على مركز الحروق والتكميل داخل مستشفى الحلمية العسكرى، الذى يتوفر به كل الإمكانات الطبية المتطورة والخبرة المهنية الراقية للتعامل مع مختلف حالات الحروق باختلاف درجاتها بالأسلوب الأمثل، مشيرًا إلى أن مركز الحروق والتكميل يعد الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط، ويقدم الخدمة الطبية للمدنيين بتكلفة علاجية أقل من مثيلاتها، فضلًا عن الخدمة الطبية التي تقدم للعسكريين من أبناء القوات المسلحة.

ونوه إلى أن المستشفى بصدد الانتهاء من كل إجراءات التسجيل للحصول على شهادة " GAHAR" الخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كونها مستوفى بها كل المعايير والاشتراطات التى يجب أن تتوفر فى المنشآت الطبية المتطورة.

وأكد اللواء طبيب هشام العشري أن القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل تقوم بدور فعال على المستوى الإقليمي من خلال استقبال الحالات المرضية المختلفة من الدول الصديقة والشقيقة، في إطار علاقات التآخي التي تقوم بها الدولة المصرية تجاه الدول التي تمر بها أزمات؛ ما يسهم في تعميق أواصر العلاقات.

ولفت إلى أنه فى ضوء مواكبة المستشفى العلوم الطبية الحديثة فإن المستشفى حاليًا بصدد التوسع في مجال علاج الآلام، ويجرى التعاقد على أحدث الأجهزة عالية الدقة، ليكون المستشفى بذلك الأول من نوعه في مصر الذي يحصل على تلك الأجهزة الطبية المتطورة التى تسهم في ارتفاع نسب الشفاء والحد من الآلام للحالات المرضية المستعصية.

وشدد على أن المستشفى يمتلك حاليًا أحدث الأجهزة التي تستخدم في جراحات العظام لعلاج الكسور المعقدة والمضاعفة وتقويم تشوهات الأطراف، فضلًا عن عدد من العيادات الخارجية، التي تستقبل يوميًا مئات الحالات التي تُقدم لها الخدمة الطبية اللازمة لمختلف التخصصات، سواء كانت جراحة العظام العامة أو العمود الفقري أو المناظير أو التكميل وعلاج خشونة المفاصل، وتتميز العيادات الخارجية للمستشفى بسمعتها الطيبة من كل المرضى المترددين عليها.

وأفاد بأن المستشفى على تنسيق دائم مع كل المستشفيات العسكرية لدعم المرضى حال احتياجهم لتخصصات طبية مختلفة عن تخصصات المستشفى، ويتم نقل المرضى من خلال فريق من أمهر الأطباء وسيارات إسعاف مجهزة لضمان الحفاظ على سلامة المريض حتى وصوله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم، وذلك من خلال التنسيق المتكامل مع الأطباء المعالجين للحالة بمستشفى الحلمية العسكرى.

وقال إن المستشفى يقوم بالتنسيق الدورى مع مركز تأهيل العجوزة التابع للقوات المسلحة، لضمان تأهيل الحالات المرضية ووصولها لأعلى مراحل الشفاء، من خلال المركز الذي يعمل وفقًا لمنظومة عمل طبية متكاملة تعتمد على أحدث المعايير العالمية فى مجال التأهيل؛ ما يسهم في عودة الحالات المصابة إلى حالتها الطبيعية.

وأكد مدير المستشفى، أن إنشاء كلية الطب للقوات المسلحة كان حلمًا وأصبح حقيقة وتعظم من إمكانات الخدمات الطبية بكل الصروح الطبية العسكرية، ويعد ذلك بمثابة ضخ دماء جديدة من الأطباء الذين تم إعدادهم وتأهيلهم بأحدث ما وصل إليه العلم بمختلف التخصصات.

وحول تأهيل الكوادر الطبية، أكد مدير المستشفى أن القيادة العامة لقوات المسلحة تدعم ذلك المجال من خلال توفير دورات بشكل مستمر لكل عناصر المنظومة الطبية وسفرهم للدول المتقدمة في مختلف المجالات الطبية، وذلك لتعظيم الاستفادة من القدرات والمهارات الطبية؛ بما يمكن من تقديم خدمة طبية تواكب كل المعايير العالمية بمختلف التخصصات، فضلًا عن خطة القوات المسلحة في استقدام الخبراء الأجانب للاستفادة من خبراتهم الطبية، وبما يسهم في توفير الاحتكاك المباشر للأطقم الطبية مع الخبراء والاستفادة من قدراتهم.

وحول مراعاة البعد البيئي، قال مدير المستشفى، إن المستشفى يحقق أقصى درجات الاشتراطات البيئية والانبعاثات من خلال التخلص من النفايات الصحية بالأساليب العلمية الحديثة التى لا تترك أى أثر سلبى على البيئة أو صحة المواطنين.

وبشأن التواصل مع كل أفراد المجتمع، يخصص المستشفى أرقامًا تليفونية للرد على كل استفسارات المواطنين، وهي: 0226353162 / 0222412033 / 01100190492.