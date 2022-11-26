وزير الإنتاج الحربى يطالب إدارة «حلوان لمحركات الديزل» بالحفاظ على ريادة الشركة

قال وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، إن شركة حلوان لمحركات الديزل تعمل على إنتاج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسي المحاور بأنواعها بجودة عالية وأسعار منافسة، كما أن الشركة تشارك في توفير المنتجات بالسوق المحلية لتدعم وتعزز الاقتصاد القومي وتقليل الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي.

جاء ذلك خلال تفقده شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وحدة شبرا الخيمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ومتابعة سير العمل بها، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

واستمع الوزير، في بداية الجولة، إلى عرض تقديمي عن الأنشطة التى تقوم بها الشركة والمؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء وما تم عقده مؤخرا من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالشركة، كما قام الوزير بالاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مختلف المشروعات التي تشارك بها الشركة وكذا خطط تسويق منتجاتها المختلفة داخليا وخارجيا والرؤى المستقبلية للمشروعات المزمع تنفيذها وخطط تطوير خطوط الإنتاج وفقا لأحدث نظم التصنيع بما يساهم في تحقيق خطة الدولة وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوفير العملات الحرة.

وقام الوزير محمد صلاح بتفقد خط إنتاج محركات الديزل طراز FL وخط تجميع العربات "المسارح المتنقلة"، وشدد على ضرورة استغلال الطاقات المتاحة بخطوط الإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج من محركات الديزل والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية لعربات (المسارح المتنقلة)، كما أكد على ضرورة مواصلة تحقيق التكامل بين مختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وأكد حرصه على متابعة الموقف التنفيذي الخاص بمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها بجميع الجهات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

وحرص الوزير على مناقشة الآراء المطروحة من قبل العاملين، وعمل على رفع الروح المعنوية لديهم وحثهم على مواصلة العمل والنجاح، مشيدا بجهود العاملين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة البناء والإنتاج والتنمية، والاطلاع على أحدث السبل التصنيعية الحديثة، والمحافظة على ريادة الشركة بوصفها أول شركة صناعية متخصصة في إنتاج محركات الديزل في مصر والشرق الأوسط منذ ستينيات القرن الماضي، كما أصدر توجيهات تتعلق بضرورة اتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وأهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية جديدة والاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الشركة.

ونوه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن زيارة الوزير لشركة "حلوان لمحركات الديزل" وحدة شبرا الخيمة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي قام بها الوزير محمد صلاح مؤخرا، وذلك للاطلاع عن كثب عن سير العملية الإنتاجية والاطمئنان على أوضاع العاملين بكافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة.