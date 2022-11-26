السبت 26 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 مواطنين فى انقلاب سيارة بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب 6 مواطنين بإصابات متفرقة في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «علي بدوي» بكفرداود السادات بمحافظة المنوفية.

البداية كانت بتلقي غرفة إسعاف محافظة المنوفية، برئاسة الدكتور محمد سعدية، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة 7 راكب، على طريق علي بدوي بكفرداود السادات بمحافظة المنوفية.

جرى الدفع بأربع سيارات إسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى، مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى السادات، وجار عمل اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

حادث انقلاب سيارة ملاكي محافظة المنوفية إصابات متفرقة غرفة إسعاف

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