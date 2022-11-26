إصابة 6 مواطنين فى انقلاب سيارة بالمنوفية

أصيب 6 مواطنين بإصابات متفرقة في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «علي بدوي» بكفرداود السادات بمحافظة المنوفية.

البداية كانت بتلقي غرفة إسعاف محافظة المنوفية، برئاسة الدكتور محمد سعدية، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة 7 راكب، على طريق علي بدوي بكفرداود السادات بمحافظة المنوفية.

جرى الدفع بأربع سيارات إسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى، مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى السادات، وجار عمل اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.