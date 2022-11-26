السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع الكهرباء عن «سبرباي» بطنطا 4 ساعات اليوم

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء
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أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، عن قطع التيار عن محطة محولات سبرباى بطنطا، اليوم السبت، من الساعة السابعة صباحا وحتى الحادية عشر ظهرا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح قطاع كهرباء غرب الغربية، أن المناطق التى سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية، هى قرية سبرباى بالكامل، ومنطقة الإستاد بجوار الكورنيش، ومنطقة كلية الزراعة، ومساكن الضباط، والطريق السريع حتى مطعم كشكول، أول طريق محلة منوف، القوى العاملة، وشئون البيئة، ومركز إصدار البطاقات، وديوان عام شركة كهرباء جنوب الدلتا.

وأضاف، محطة الإرسال الإذاعى، والقناة السادسة، ومجمع الكليات بسبرباى، والمدينة الجامعية، وشركة المياه والصرف الصحى، ومعهد الحاسبات، وجميع مستشفيات منطقة الاستاد بحى ثان طنطا.
 

 

اليوم قطع الكهرباء سبرباي الساعه السابعة صباحا وحتي الحادية عشر

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وائل لطفي

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