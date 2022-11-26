عبدالرحمن فوزى.. حكاية صاحب أول هدف مصرى فى كأس العالم

عبد الرحمن فوزي، صاحب أول هدف مصري في كأس العالم، في ثاني دورات المونديال والتي أقيمت في إيطاليا عام 1934، حيث شاركت مصر للمرة الأولي في ثاني دورات كأس العالم لكرة القدم.

ويذكر الكاتب “ياسر أيوب” في كتابه “مصر وكرة القدم”، والصادر عن الدار المصرية اللبنانية، أنه: كانت مصر إحدي 16 دولة تأهلت للمشاركة في كأس العالم عام 1934، وتأهلت مصر كدولة وحيدة من أفريقيا وآسيا. وأجريت قرعة المونديال في 3 مايو 1934، وتم تقسيم المنتخبات المشاركة علي ثماني مباريات، وتم إعلان أن مصر ستواجه المجر في هذا المونديال، الذي كان يقام بنظام خروج المغلوب، وتقرر أن تقام مباراة مصر والمجر في مدينة نابولي في 27 مايو.

وكانت بعثة المنتخب المصري إلي إيطاليا، قد سافرت علي متن الباخرة “نيفيريه”، في 17 مايو 1934، واستغرق مشوار السفر يومين كاملين، كان خلالهما مستر "ماكراي” مدرب المنتخب المصري يقوم بتمرين لاعبيه علي ظهر الباخرة، التي وصلت إلي ميناء نابولي قبل المباراة بثمانية أيام.

وضمت بعثة المنتخب المصري 5 مسئولين وإداريين، و18 لاعبا هم: عزيز فهمي، مصطفي كامل منصور، كامل مسعود، محمود مختار التتش، هاني كامل من الأهلي. ومن الأوليمبي: حميدو شارلي، حسن رجب، وحافظ كاسب. وإسماعيل رأفت ومحمد فريد بخاتي من الترسانة. وعبد الرحمن فوزي ومحمد حسن موسي من المصري. ومحمود إسماعيل الشهير بـ “النيجر” من نادي البوليس. ورغم أن لائحة البطولة كانت تسمح باصطحاب عشرين لاعبا إلي إيطاليا، إلا أن جيمس ماكراي اكتفي بـ 18 لاعبا فقط.

ــ أجواء مباراة مصر والمجر في كأس العالم 1934

وعن أجواء المباراة التي جمعت مصر والمجر في الدورة الثانية لكأس العالم، والتي أقيمت في إيطاليا عام 1934، يضيف “أيوب”: بدأت المباراة في الثالثة والنصف عصرا يوم 27 مايو في استاد “جيورجيو إسكارييلي” بمدينة نابولي، وأمام عشرة آلاف متفرج، أدارها الحكم الإيطالي “رينالدو بارلاسينا”.

وكانت المباراة حماسية وساخنة منذ دقيقتها الأولي، وبعد 11 دقيقة نجح اللاعب المجري “بال تيليكي” في إحراز الهدف الأول للمجر في الدقيقة السابعة. ثم أضاف “تولدي” الهدف الثاني للمجر في الدقيقة الـ31. لم يستسلم المنتخب المصري ولم يدركه اليأس والانهيار، فبعد الهدف المجري الثاني بأربع دقائق فقط، نجح عبد الرحمن فوزي في تسجيل هدف لمصر، ليكون أول أهداف مصر في كأس العالم ـ المونديال ـ وبعد أربع دقائق أخري نجح عبد الرحمن فوزي في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المصري.

كانت كرة عالية من محمد لطيف ارتدت من يد “زابو” حارس المرمي ليسددها عبد الرحمن فوزي قوية ومباشرة من 25 ياردة داخل المرمي المجري.

وانتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين للمجر وهدفين لمصر أحرزهما عبد الرحمن فوزي في أربع دقائق وسط إعجاب واحترام كل المشاهدين.

وبدأ الشوط الثاني وبعد دقائق قليلة، نجح مختار التتش في إحراز الهدف الثالث لمصر بعد أن راوغ أكثر من لاعب مجري وأودع الكرة في مرمي “زابو”، إلا أن حكم المباراة ألغي الهدف بنتيجة تسلل محمد لطيف.

ــ حامل الراية الإيطالي يؤكد صحة الهدف الثالث لمصر

ويلفت “أيوب” إلي: ولجأ المصريون إلي حامل الراية الإيطالي أيضا الذي أكد صحة الهدف، إلا أن الحكم لم يتراجع عن قراره، واستغل المجريون انفلات أعصاب المصريين بعدم احتساب هدف التتش، ونجحوا في الدقيقة الثامنة من إحراز هدفهم الثالث. وبينما كان المصريون يحاولون تحقيق التعادل، جاءت الدقيقة الـ 16ليحرز تولدي هدفه الثاني والهدف الرابع للمجر، بعد التحام عنيف مع حارس مرمي المنتخب المصري مصطفي كامل منصور، الذي ضربه تولدي بعنف وكسر له أنفه، دون أن يمنع حكم المباراة من احتساب الهدف الرابع لتفوز المجر بالمباراة، وتخرج مصر من البطولة.

ــ عبد الرحمن فوزي أول لاعب مصري يسجل في نهائيات كأس العالم

ويتابع ياسر أيوب: في اليوم التالي خرجت الصحف الإيطالية تؤكد أن الحكم الإيطالي رينالدو بارلاسينا لم يكن عادلا مع المصريين وألغى لهم هدفا صحيحا، كما احتسب هدفا ضدهم رغم العنف الذي تعرض له حارس مرماهم لدرجة كسر أنفه ودخوله المستشفي بعد المباراة. ولم يعد أمام المصريين إلا العودة إلي مصر بعد خسارة مباراتهم الوحيدة أمام المجر.

ويلفت “أيوب” إلي: كان عبد الرحمن فوزي ــ نجم النادي المصري وبورسعيد ــ أول لاعب مصري وعربي وإفريقي وآسيوي يسجل في نهائيات كأس العالم. وتم اختياره واحدا من أفضل لاعبي العالم في مركز الجناح الأيسر.

ــ مصطفي كامل منصور أصغر حراس المرمي في كأس العالم

وكان مصطفي كامل منصور حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر من أصغر حراس المرمي في البطولة، حيث لم يكن قد تجاوز العشرين من عمره بعد. ولم تنتقص الأهداف الأربعة المجرية في مرماه من إعجاب واحترام الكثيرين لموهبته، بل أثنت عليه الصحافة الإيطالية أيضا.

وقد جاء تولدي إلي مصر بعد المونديال بعامين، والتقي بـ مصطفي كامل منصور واعتذر له عن عنفه معه في مباراة المونديال وبدأت بينهما صداقة طويلة، وقد احترف مصطفي كامل منصور بعد المونديال، في نادي “كوينز بارك رينجز” بترشيح من المدرب جيمس ماكراي، ولعب معه ثلاث سنوات، ثم عاما آخر في نادي "سيلنتيك" عاد بعده إلي مصر.

واحترف “محمد لطيف” نجم الزمالك الكبير أيضا، كما احترف “إسماعيل رأفت” نجم الترسانة في فرنسا. وكتبت جريدة الأهرام في ختام متابعتها للبطولة: “أن مصر عملت ما عليها في 90 دقيقة.. وإن أسفنا لهذه الهزيمة، فلأننا مصريون قبل أن نكون رياضيين.. أما نحن كرياضيين نمد أيدينا للغالب أو قل للمجر مهنئين .. وإلي لقاء قريب.”