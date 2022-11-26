«مفيش حاجة تكسر قد فراق الضنا».. تأثر النجم باسم سمرة أثناء حديثه عن وفاة ابنته

قال الفنان باسم سمرة، إن نظرته اختلفت تمامًا للحياة بعد وفاة ابنته، حيث لم يعد يشعر بالبهجة ولا السعادة، معقبًا: "ما بقتش أعرف أنبسط وأكون سعيد في أي وقت بعد وفاة ابنتي".

وأضاف الفنان باسم سمرة خلال لقاءه ببرنامج “حبر سري”، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم: "ربنا ما يجبش كسرة، لكن بيبقى فيه وجع ما بيخلصش.. عندي بنتين دلوقتي زي القمر".

وأردف:"ابنتي توفيت وهي في عمر الخمسة شهور، كان اسمها حلا".

وأوضح الفنان باسم سمرة، أنه يجب التسمية حتى يتم استخراج تصريح الدفن، معقبا: "كانت في المستشفى والحضانة والحالة كانت تعبانة، فيه مرحلة بيبقى لازم تسميها عشان تطلعي تصريح الدفن، بيبقى إحساس صعب لما بيبقى لازم تسميها عشان يخرج تصريح دفن".

وعن رغبته في أن يكون له ولد يحمل اسمه، قال: "البنت بمائة رجل، الموضوع مش ولد وبنت، بالعكس البنات بيكونوا حنينيين على أبوهم وبيكون رزقهم واسع".

وعن أمنيته تجاه أزواج بناته، قال: "ميهمنيش مهنته ولا منصبة بقدر ما تهمني شخصيته، حيث يجب أن يكون حنون على البنت ويتق الله فيها"، معقبا: "بو معملش كده هطلع عين أمه".

وأشار إلى أنه لا يهمه الغنى الفقر، لأن الإنسان لو محترم ويحب بيته وأسرته سيبذل مجهود حتى يوفقه الله تعالى، معقبا: "أنا لم أرث مالا وإنما عملت نفسي بنفسي".

وعن سكنه في منطقة نزلة السمان، قال: "أمتلك مزرعة خيل ومرتبط بها جدا، وبهائم وجمال أحبها كثيرا".

وعن الثلاث سنوات التي لم يعمل بها، قال: " الحمد لله أنا مستور، وكنت بركب خيل وأشتري أغنام وغزلان، وأتواصل مع زملائي وأصحابي، وغالبية أصدقائي كان لديهم ظروف صعبة في الشغل وحتى الآن أيضا".