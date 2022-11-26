السلطات الأمريكية تحظر استيراد المعدات من صنع بعض الشركات الصينية

حظرت اللجنة الفدرالية للاتصالات في الولايات المتحدة استيراد معدات للاتصال من صنع عدد من الشركات الصينية التي تعتبرها واشنطن "خطرًا على الأمن القومي الأمريكي"، وفقًا لـ «روسيا اليوم».

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أمس الجمعة، أن الحديث يدور عن معدات "هواوي" وZTE و"هيتيرا" و"هيكفيجن" و"داهوا" والشركات الفرعية التابعة لها.

وأشار العضو في اللجنة الفدرالية بريندان كار في البيان إلى أن هذه هي أول حالة حظر استيراد معدات جديدة انطلاقًا من اعتبارات الأمن القومي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع في نوفمبر 2021 على مشروع القانون الذي يشدد القيود على الشركات التي تمثل "خطرًا على الأمن القومي" الأمريكي، وخاصة "هواوي" وZTE الصينيتين.