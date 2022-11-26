السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالى كفر فرسيس بالغربية: شكرًا للرئيس على المبادرة العملاقة

حياة كريمة
حياة كريمة
ads

قالت الدكتورة زينب سامي منسق مبادرة حياة كريمة بالغربية، إن مركز زفتى يسكنه نحو 600 ألف نسمة، وينفذ به أكثر من 1000 مشروع في وقت واحد، وتنوعت المشاريع بين مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، وإنشاء مدرسة جديدة لإنهاء نظام الفترات داخل المدرسة، ورفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير وتبطين الترع، وإقامة ممشى أو كورنيش على الترع بعد تطويرها ودمجها.

4f394505-63ca-43ce-bbdc-d092ca8ce96e - Copy

وأكد أهالي قرية كفر فرسيس، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، أنهم يعيشون حالة من السعادة مع قرب انتهاء الأعمال التي شملت تطوير القرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدين أن هذه المبادرة أعادت لهم الحياة، لافتين إلى أن القرية كانت تعاني من الفقر في كافة الخدمات.

0f9e6313-bd17-4721-927e-5ddb1e5a6a96 - Copy

‎وقالت نرمين محمد مصطفي، أحد أهالي القرية: كانت القرية بحاجة ماسة مدرستين ابتدائي وأخرى للتعليم إلى الأساسي، لخفض نسب الكثافة بالمدارس، وهو ما تم بالفعل وافتتحنا بالفعل إحداهما، وتم تشغيل الوحدة الصحية بالقرية ومركز صحة الاسرة والذين كان يوجد بهم اجهزة حديثة ولكن غير مستغلة، كما تم إحلال وتجديد لمكتب البريد وإعمار المنازل العشوائية الغارقة في الإهمال، ونأمل تدشين مشروع خدمي ينقذه العمالة الغير منتظمة التي شملتها منظومة تكافل وكرافة ورفعت عنها العبء، ويبقي استكمال طريق زفتي بركة السبع وهو الطريق الرئيسي المؤدي للقرية"، موجهة شكرها للرئيس علي المبادرة العملاقة.

8ca93a4a-3472-408d-b902-a67f540c486b - Copy

فيما قال مصطفي صبحي، أحد رجال القرية، إن أهالي القرية كانوا يطمحون لإدراج شوارع وحارات القرية ضمن مشروع الصرف الصحي، مع إحلال وتجديد شبكتي الكهرباء والمياه، وإدخال الغاز الطبيعي للقرية، ويبقى حلم الشباب بالقرية في إنشاء عمل خط مواصلات وموقف منتظم داخل القرية يربطها بالمركز والقري المجاورة، وإنشاء مركز شباب مطور بها، وكذا يأمل أهالي القرية في استحداث مكتب بريد بدل المتهالك وتزويد القرية بماكينات A T M، وهذا ما تم وزيادة بالقرية.
 

a898bea9-a653-4b51-8720-11af26898749 - Copy

‎يذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" قد استمرت في تنفيذ آليات دعم الريف المصري بمحافظة الغربية، والتي وقع الاختيار فيها على ٥٤ قرية، و٨٨ عزبة تابعة لها بمركز زفتى محافظة الغربية، بتكلفة تجاوزت الـ 4.5 مليارات جنيه مصري.

c24ca93b-9edc-4522-8922-8d86194640c9 - Copy
أهالي قرية كفر فرسيس شكر ا للرئيس علي المبادرة العملاقة انتهاء الأعمال خدمات الحكومية رفع كفاءة المدارس عمالة الغير منتظمة منسق مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

كانى ويست يعرض على ترامب منصب نائب الرئيس فى انتخابات 2024

ساوثجيت: التعادل مع أمريكا بمثابة الحصول على ميدالية فضية

الرئاسة الروسية: لم يتم الإعلان عن تعبئة جديدة بالبلاد

مصرع ربة منزل فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بكفر شكر بالقليوبية

من بينها احتفالية «سلام مربع» بجزويت القاهرة.. أمسيات فنية وثقافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»