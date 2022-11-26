أهالى كفر فرسيس بالغربية: شكرًا للرئيس على المبادرة العملاقة

قالت الدكتورة زينب سامي منسق مبادرة حياة كريمة بالغربية، إن مركز زفتى يسكنه نحو 600 ألف نسمة، وينفذ به أكثر من 1000 مشروع في وقت واحد، وتنوعت المشاريع بين مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، وإنشاء مدرسة جديدة لإنهاء نظام الفترات داخل المدرسة، ورفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير وتبطين الترع، وإقامة ممشى أو كورنيش على الترع بعد تطويرها ودمجها.

وأكد أهالي قرية كفر فرسيس، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، أنهم يعيشون حالة من السعادة مع قرب انتهاء الأعمال التي شملت تطوير القرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدين أن هذه المبادرة أعادت لهم الحياة، لافتين إلى أن القرية كانت تعاني من الفقر في كافة الخدمات.

‎وقالت نرمين محمد مصطفي، أحد أهالي القرية: كانت القرية بحاجة ماسة مدرستين ابتدائي وأخرى للتعليم إلى الأساسي، لخفض نسب الكثافة بالمدارس، وهو ما تم بالفعل وافتتحنا بالفعل إحداهما، وتم تشغيل الوحدة الصحية بالقرية ومركز صحة الاسرة والذين كان يوجد بهم اجهزة حديثة ولكن غير مستغلة، كما تم إحلال وتجديد لمكتب البريد وإعمار المنازل العشوائية الغارقة في الإهمال، ونأمل تدشين مشروع خدمي ينقذه العمالة الغير منتظمة التي شملتها منظومة تكافل وكرافة ورفعت عنها العبء، ويبقي استكمال طريق زفتي بركة السبع وهو الطريق الرئيسي المؤدي للقرية"، موجهة شكرها للرئيس علي المبادرة العملاقة.

فيما قال مصطفي صبحي، أحد رجال القرية، إن أهالي القرية كانوا يطمحون لإدراج شوارع وحارات القرية ضمن مشروع الصرف الصحي، مع إحلال وتجديد شبكتي الكهرباء والمياه، وإدخال الغاز الطبيعي للقرية، ويبقى حلم الشباب بالقرية في إنشاء عمل خط مواصلات وموقف منتظم داخل القرية يربطها بالمركز والقري المجاورة، وإنشاء مركز شباب مطور بها، وكذا يأمل أهالي القرية في استحداث مكتب بريد بدل المتهالك وتزويد القرية بماكينات A T M، وهذا ما تم وزيادة بالقرية.



‎يذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" قد استمرت في تنفيذ آليات دعم الريف المصري بمحافظة الغربية، والتي وقع الاختيار فيها على ٥٤ قرية، و٨٨ عزبة تابعة لها بمركز زفتى محافظة الغربية، بتكلفة تجاوزت الـ 4.5 مليارات جنيه مصري.