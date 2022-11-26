بوليسيتش رجل مباراة إنجلترا وأمريكا فى كأس العالم 2022

توج الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش بجائزة رجل مباراة إنجلترا والولايات المتحدة في الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وكانت مباراة إنجلترا والولايات المتحدة قد انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

وكان بوليسيتش قد قدم مستوى مميز للغاية مع منتخب الولايات المتحدة في مواجهة إنجلترا حيث كان واحد من أخطر لاعبي فريقه لكنه فشل في ترجمة تلك الأفضلية إلى هدف.

وقام كريستيان بوليسيتش بتسديدة 4 كرات، من بينهم كرة ارتطمت في العارضة، إضافة إلى صناعة فرصة محققة للتسجيل.

ونجح كريستيان بوليسيتش في المرور مرتين بنجاح من أصل 3 محاولات، إضافة إلى وصول نسبة دقة تمريراته إلى 80% بعدما مرر 23 تمريرة صحيحة من أصل 27.