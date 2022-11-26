السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بوليسيتش رجل مباراة إنجلترا وأمريكا فى كأس العالم 2022

كريستيان بوليسيتش
كريستيان بوليسيتش
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توج الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش بجائزة رجل مباراة إنجلترا والولايات المتحدة في الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

 

وكانت مباراة إنجلترا والولايات المتحدة قد انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2022.

 

وكان بوليسيتش قد قدم مستوى مميز للغاية مع منتخب الولايات المتحدة في مواجهة إنجلترا حيث كان واحد من أخطر لاعبي فريقه لكنه فشل في ترجمة تلك الأفضلية إلى هدف.

 

وقام كريستيان بوليسيتش بتسديدة 4 كرات، من بينهم كرة ارتطمت في العارضة، إضافة إلى صناعة فرصة محققة للتسجيل.

 

ونجح كريستيان بوليسيتش في المرور مرتين بنجاح من أصل 3 محاولات، إضافة إلى وصول نسبة دقة تمريراته إلى 80% بعدما مرر 23 تمريرة صحيحة من أصل 27.

كريستيان بوليسيتش مباراة إنجلترا والولايات المتحدة مونديال قطر 2022 منتخب إنجلترا منتخب الولايات المتحدة

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