السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مفتى البوسنة والهرسك سابقاً: لا نستطيع تصور الأمة العربية والإسلامية دون مصر

الدكتور مصطفى سيرتش
الدكتور مصطفى سيرتش
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قال الدكتور مصطفى سيرتش، مفتي البوسنة والهرسك سابقاً، إن الدولة المصرية مكانتها كبيرة عالمياً وعربياً، معبراً: "مصر أكثر وأكبر من كونها دولة، هي مهد الحضارة العالمية والإسلامية".

مصر مهد الحضارة

وأكد الدكتور مصطفى سيرتش، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بقاء وتناسق المجتمع المصري يشكل أهمية كبيرة للعالم العربي بأكمله، موضحاً: "لا نستطيع أن نتصور الأمة العربية والإسلامية بدون مصر".

وتابع: "الإسلام أصله سلام، ولا يعرف الإكراه في الدين أو العقل والفكر، وهو الدين الوحيد في الدنيا الذي بني على تصور السلام، وليس على شخص معين، الإسلام لا يعرف العنف والبغض والكره، والرسول صلى الله عليه وسلم كان متسامحا مع الآخرين حتى الأعداء الذين كانوا يكيدون للإسلام.

كشف الدكتور مصطفى سيرتش، سر تعليقه وردة بيضاء على الزي الديني الذي ظهر به على الهواء، قائلاً: "هذه الوردة من صناعة أمهات الشهداء، وبها لونين الأبيض ويعني البراعة والأخضر معناه الجنة".

مصطفى سيرتش مفتي البوسنة والهرسك مكانة مصر نظرة حمدى رزق صدى البلد

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