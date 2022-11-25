وكالة أنباء كردية: دوى 3 انفجارات فى محيط الشدادى بالحسكة قرب الحدود السورية

أعلنت وكالة أنباء كردية، اليوم الجمعة، عن سماع دوي 3 انفجارات في محيط الشدادي بالحسكة قرب الحدود السورية العراقية.

وخلال اليومين الماضيين، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتابع بقلق شديد ما تشهده الدولتان العربيتان الشيقتان العراق وسوريا، على مدار الأيام الماضية، من اعتداءات من جانب إيران وتركيا تنتهك سيادة كل دولة على أراضيها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر، وهي تتابع التطورات باهتمام على مدار الساعة، تطالب بخفض التصعيد حقناً للدماء، ولتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.