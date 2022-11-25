إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

تعطلت حركة مصر الإسكندرية الزراعي بنها القاهرة أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية بسبب حادث انقلاب سيارة بيجو مما أدى إلى إصابة 4 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بيجو رقم 5944 بطريق مصر الإسكندرية الزراعي في منطقة طوخ بقيادة “رمضان. م. م” 26 سنة مقيم مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية انفجار الإطار الأمامى من سيارة بيجو 504 مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة 4 مصابين وجميعهم من عائلة واحدة ومقيمين بمدينة غمر بمحافظة الدقهلية ونقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق