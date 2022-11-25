السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بالقليوبية

ads

تعطلت حركة مصر الإسكندرية الزراعي بنها القاهرة أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية بسبب حادث انقلاب سيارة بيجو مما أدى إلى إصابة 4 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفي مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بيجو رقم 5944 بطريق مصر الإسكندرية الزراعي في منطقة طوخ بقيادة “رمضان. م. م” 26 سنة مقيم مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية انفجار الإطار الأمامى من سيارة بيجو 504 مما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة 4 مصابين وجميعهم من عائلة واحدة ومقيمين بمدينة غمر بمحافظة الدقهلية ونقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

اللواء نبيل سليم انفجار الإطار الأمامي انقلاب سيارة طريق مصر الإسكندرية الزراعي مدينة ميت غمر مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

«الوضع آمن».. «الدستور» تكشف خطة الحكومة للسيطرة على معدلات الدين العام

مصرع ربة منزل فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بكفر شكر بالقليوبية

تنسيقية شباب الأحزاب: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر وتعزيز حقوق الإنسان اختيار وطني

«الداخلية» تكشف كواليس إصابة طالبة فى عينيها أمام مدرسة بالفيوم

تعرف على أسعار موسم الحج 2023 والأعداد المتوقعة للحجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»