مهمة مستحيلة.. سيناريو مجنون يقود قطر للتأهل لدور الـ16 بكأس العالم

تلقى المنتخب القطري، مستضيف بطولة كأس العالم 2022، الهزيمة الثانية له في دور المجموعات بالبطولة.

وانطلقت، اليوم، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022 بمواجهة ويلز وإيران، التي انتصر خلالها المنتخب الإيراني بهدفين دون رد، ثم خسر المنتخب القطري أمام نظيره السنغالي بثلاثة أهداف لهدف.

ويختتم منتخب قطر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب هولندا، يوم 29 نوفمبر المقبل.

فهل ودع المنتخب القطري بطولة كأس العالم رسميًا؟ أم أن ما زالت لديه حظوظ؛ للإجابة عن هذا السؤال لنستعرض سويًا ترتيب المجموعة حتى الآن.

ترتيب المجموعة الأولى

المنتخب الهولندي يتصدر المجموعة بـ3 نقاط وله فارق أهداف هدفين.

الإكوادور في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط وبنفس فارق الأهداف.

المنتخب السنغالي في المركز الثالث، وبفارق أهداف 0 سجل 3 أهداف وسكنت مرماه 3 أهداف.



منتخب قطر في المركز الأخير بدون نقاط وسجل هدف واحد وسكنت شباكه 5 أهداف والفارق 4 أهداف ضده.



ماذا تقول لوائح الفيفا لحسم المتأهلين للأدوار الإقصائية في مونديال قطر 2022؟

القاعدة الأولى لحسم المتأهلين للأدوار الإقصائية هو عدد النقاط التي حصدها كل منتخب في دور المجموعات.

وفي حالة تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط المحققة من المجموعات، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

ثم العدد الأكبر من الأهداف المسجلة لكل فريق في مباريات المجموعة.

وفي حالة التساوي، يتم الانتقال إلى فارق الأهداف بين المنتخبات المتساوية في مواجهاتهم المباشرة، ويأتي بعده فارق الأهداف المسجلة بين المنتخبات في مبارياتهم المباشرة.

وفي حالة تساوي فريقين فقط، يتضاعف عدد الأهداف التي سجلها كل فريق خارج أرضه.





ثم الخطوة التالية هي الحسم عن طريق اللعب النظيف، فلكل بطاقة صفراء يخصم من الفريق نقطة، وأمام البطاقة الصفراء الثانية، أي الحمراء غير المباشرة يخصم 3 نقاط، والبطاقة الحمراء المباشرة يخصم لها 4 نقاط، والبطاقة الصفراء والحمراء المباشرة 5 نقاط.

لائحة التأهل من مجموعات كأس العالم - المصدر: موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

كيف تصعد قطر لدور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022؟

المنتخب القطري ما زال لديه بصيص من الأمل للتأهل للدور المقبل، وإن كانت المسألة بالنظر إلى مستويات منتخبات المجموعة شبه مستحيلة.

في البداية يحتاج منتخب قطر لفوز منتخب الإكوادور على نظيره الهولندي بثلاثة أهداف نظيفة.

فهنا يصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

تصدر الإكوادور بـ6 نقاط، وبفارق أهداف 5

وخلفه منتخب السنغال في المركز الثاني بـ3 نقاط وبفارق أهداف 0

ثم المنتخب الهولندي في المركز الثالث بـ3 نقاط وبفارق أهداف سالب 1

ثم قطر في المركز الرابع بدون نقاط، وبفارق أهداف سالب 4

وفي الجولة الثالثة، يحتاج منتخب قطر لتحقيق الفوز على منتخب هولندا بـ3 أهداف فيصبح فارق الأهداف سالب 1 ويعادل منتخب هولندا.

ثم ينتصر منتخب الإكوادور على السنغال بهدفين.

فيصبح ترتيب المجموعة كالآتي

الإكوادور متصدر بـ9 نقاط، وبفارق أهداف 7 لصالحه.

قطر في المركز الثاني بـ3 نقاط وبفارق أهداف سالب 1.

وهولندا في المركز الثالث بـ3 نقاط وبفارق أهداف سالب 1



ثم المنتخب السنغالي في المركز الرابع بـ3 نقاط وفارق الأهداف سالب 2.

وفي حالة اكتمال هذا السيناريو، ووفقًا لقواعد الفيفا؛ سيكون المنتخب القطري سجل 4 أهداف، وسكنت شباكه 5 أهداف.

أما المنتخب الهولندي فسيكون في المركز الثالث وسجل هدفين وسكنت شباكه 6 أهداف.